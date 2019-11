Wizyta unijnych dyplomatów w Sinciangu "mało prawdopodobna"

Agencja Reutera, powołując się na anonimowych dyplomatów, podała, że wizyta ambasadorów z Unii Europejskiej w regionie Sinciang na zachodzie Chińskiej Republiki Ludowej jest mało prawdopodobna, jeśli nie zostaną spełnione określone warunki. Według doniesień chińskie władze w regionie represjonują Ujgurów.

Chiny zaproponowały europejskim ambasadorom podróż do Sinciangu w marcu, ale strona unijna odrzuciła zaproszenie, argumentując to potrzebą "starannego przygotowania" wizyty. Dyplomaci mówili wtedy, że chińskie władze nie zgodziły się na spotkanie ambasadorów z sekretarzem Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w Sinciangu Chenem Quanguo i zakazały dyskusji na temat praw człowieka. Amerykanie karzą chińskie firmy za prześladowanie muzułmańskiej mniejszości Stany Zjednoczone... czytaj dalej »

Rozmowy w sprawie możliwości zorganizowania wizyty zostały jednak wznowione. - Trwają dyskusje na temat przyszłej wizyty, w której uwzględnione zostałyby oczekiwania UE - powiedziała rzeczniczka Wspólnoty, cytowana przez Reutera.

Chińskie MSZ napisało w oświadczeniu, że Chiny zapraszają do Sinciangu "przyjaciół, którzy mają obiektywne poglądy i nie mają uprzedzeń, w tym ambasadorów UE w Chinach" i są skłonne "utrzymać komunikację ze stroną europejską w sprawie właściwych planów".

Wizyta "mało prawdopodobna"

Chiny chcą przekonać, że "porządek panuje w Sinciangu". Delegacja UE wstrzymuje wizytę Ambasadorzy... czytaj dalej » Sześć źródeł dyplomatycznych zaznajomionych z dyskusjami powiedziało jednak Reuterowi, że wyjazd jest mało prawdopodobny, głównie z uwagi na obawy, że chińskie władze mogłyby go wykorzystać do celów propagandowych, a delegacja mogłaby nie mieć nieskrępowanego dostępu do regionu.

Według tych źródeł UE wciąż zabiega o spotkanie z Chenem, uważanym za głównego architekta stosowanego w Sinciangu wszechogarniającego systemu nadzoru nad społeczeństwem.

Eksperci ONZ wskazywali na wiarygodne doniesienia o ponad milionie Ujgurów i innych muzułmanów przetrzymywanych w Sinciangu w obozach internowania.

Chiński rząd stanowczo odrzuca międzynarodową krytykę dotyczącą traktowania Ujgurów. Władze określają obozy w Sinciangu mianem "ośrodków kształcenia zawodowego" i utrzymują, że stanowcza kampania jest konieczna, by uchronić ten region przed terroryzmem, separatyzmem i islamskim radykalizmem.

Źródło: PAP Ujgurski region autonomiczny Sinciang