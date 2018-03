Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi, który ze względu na charyzmę i twardą obronę interesów kraju zyskał sobie przydomek "Srebrnego Lisa”, awansował w poniedziałek na radcę stanu odpowiedzialnego za kontakty zagraniczne, zachowując przy tym funkcję szefa MSZ.

Komentatorzy oceniają awans Wanga jako wotum zaufania partyjnego kierownictwa dla jego twardego stanowiska w sprawach związanych z chińską racją stanu, takich jak kwestia spornego akwenu Morza Południowochińskiego. Według zagranicznych dyplomatów Wang jest łagodny i urzekający, ale potrafi być też stanowczy.

Awans, ale nie na szczyt

Chiny z nowym (starym) premierem Li Keqiang został... czytaj dalej » Jego awans nie oznacza jednak, że to on będzie grał pierwsze skrzypce w polityce zagranicznej Pekinu, w której decydujący głos ma rządząca partia. - Ostatecznie jego rola wciąż będzie drugoplanowa - ocenił w rozmowie z agencją Reutera ekspert w dziedzinie chińskiej dyplomacji z Uniwersytetu Ludowego w Pekinie Shi Yinghong.



Nie wiadomo jeszcze, jaką pozycję zajmie zastąpiony przez Wanga na stanowisku radcy stanu Yang Jiechi, który ma szerokie wpływy jako członek 25-osobowego Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Według źródeł hongkońskiego dziennika "South China Morning Post”, pokieruje on nowym partyjnym wydziałem do spraw zagranicznych i pozostanie wyżej umocowany niż Wang.

Wyzwania dla chińskiej dyplomacji

Wybrano ludzi, którzy pokierują Chinami. Pekin ma trzy priorytety W poniedziałek w... czytaj dalej » Zdaniem "SCMP”, awans Wanga jest jednym ze spodziewanych kroków mających na celu podwyższenie statusu dyplomatów w rządzie Chin wobec rosnącej powagi kwestii międzynarodowych, w tym sprawy Półwyspu Koreańskiego, Tajwanu, Morza Południowochińskiego i narastających napięć w stosunkach z USA. Po raz pierwszy urzędujący minister spraw zagranicznych otrzymał posadę radcy stanu – wskazuje gazeta.



Według eksperta w dziedzinie stosunków międzynarodowych z Uniwersytetu Fudan w Szanghaju Pan Ruia priorytetem dla dyplomatów ChRL będą właśnie napięte relacje z USA. - Stosunki chińsko-amerykańskie napotykają wiele przeszkód. Zarządzanie tymi relacjami jest największym wyzwaniem, stojącym przed nową ekipą - powiedział Pan.

Amerykańskie cła na stal i aluminium

Gorąco wokół amerykańskich ceł. "Wojna handlowa przyniesie katastrofę" Chiński minister... czytaj dalej »

Amerykańska administracja nałożyła niedawno cła na stal i aluminium, a obecnie ma pracować nad wymierzonymi konkretnie w Chiny taryfami, mogącymi objąć importowane z tego kraju towary warte nawet 60 mld dolarów rocznie. Obawy o dalsze zaostrzenie stanowiska Waszyngtonu wzbudziła niedawna decyzja o mianowaniu na sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo, który określał w przeszłości Chiny jako zagrożenie równie duże jak Rosja i oskarżał Chińczyków o infiltrację firm, szkół i szpitali w państwach Zachodu.

Na konferencji prasowej w kuluarach trwającej w Pekinie sesji parlamentu Wang Yi zapewniał, że Chiny nie chcą zająć miejsca USA na arenie międzynarodowej i oceniał, że uznanie przez Waszyngton Pekinu za rywala było strategicznym błędem. Opowiedział się przeciwko wojnie celnej, ale zastrzegł, że w przypadku jej wywołania przez USA, Chiny znajdą "uprawnioną i konieczną odpowiedź”.

Nowy wiceprezydent

Obserwatorzy sądzą, że po zmianach w rządzie najwyższym chińskim urzędnikiem odpowiedzialnym za kontakty z USA będzie bliski współpracownik prezydenta Xi Jinpinga Wang Qishan, który w sobotę został formalnie mianowany wiceprezydentem ChRL. Według źródeł "SCMP” znających strategię dyplomatyczną Pekinu, Wang Yi będzie odpowiadał przed Yang Jiechim, a ten z kolei przed Wang Qishanem.



Tegoroczna sesja chińskiego parlamentu rozpoczęła się w Pekinie 5 marca i potrwa do wtorku.

Źródło: PAP/ EPA/WU HONG Wang Qishan - wiceprezydent Chin (po lewej)