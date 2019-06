Chcą kupić ponad sto amerykańskich czołgów. Pekin zaniepokojony

Transport czołgów USA do Estonii na ćwiczenia

Video: NATO

09.03 | W porcie w Rydze wyładowano na brzeg 120 pojazdów amerykańskiego wojska, w tym najcięższy sprzęt w postaci czołgów M1 Abrams i transporterów opancerzonych M2 Bradley. Amerykańskie uzbrojenie ma służyć do ćwiczeń. - Zademonstrujemy Rosji i Putinowi, że nie załamali naszej woli oporu i gotowości do współpracy wobec agresji - stwierdził generał US Army John R. O’Connor .

