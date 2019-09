Zaatakował dzieci w pierwszym dniu szkoły. Nie żyje ośmioro

Foto: Shutterstock Video: Google Earth

Atak nożownika na dzieci w szkole

3.09 | Uzbrojony w nóż napastnik wdarł się do szkoły podstawowej i zabił ośmioro uczniów we wsi Enshi w prowincji Hubei na północy Chin w pierwszy dzień nowego roku szkolnego; dwoje uczniów zostało rannych – podały we wtorek lokalne media, cytując komunikat władz.

