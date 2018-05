MSZ Chin: nikt nie ma prawa działać na naszych wodach bez zgody Pekinu

Żadne państwo, organizacja, firma czy osoba nie może poszukiwać czy wydobywać ropy i gazu na chińskich wodach bez zgody Pekinu - podało w czwartek w oświadczeniu MSZ Chin. We wtorek Rosnieft rozpoczął odwierty w spornym akwenie na Morzu Południowochińskim.

Do miejsca odwiertów spółki Rosnieft Vietnam BV roszczą sobie prawa Wietnam i Chiny.

"Nalegamy na odpowiednie strony, by rzetelnie szanowały chińską suwerenność oraz prawa do jurysdykcji i nie robiły niczego, co może podważyć dwustronne relacje lub pokój i bezpieczeństwo w regionie" - przekazał rzecznik resortu dyplomacji Chin Lu Kang. Rosnieft utrzymuje, że spółka prowadzi odwierty na wodach terytorialnych Wietnamu.

"Firma prowadzi swoje operacje na wietnamskim szelfie w ścisłej zgodzie z zobowiązaniami wynikającymi z licencji oraz wietnamskiego prawa" - podała w czwartkowym oświadczeniu rosyjska firma.

Rosnieft zaniepokojony

Hangary, schrony, radary. Satelity pokazują: Chiny zbroją się na środku morza Zdjęcia... czytaj dalej » Jednak jak przekazały Reutersowi zaznajomione ze sprawą źródła, Rosnieft jest zaniepokojony, że prowadzone wewnątrz chińskiej "linii dziewięciu kresek" odwierty mogą zdenerwować Pekin. Według nich rosyjski państwowy koncern obawiał się chińskiej reakcji i zależało mu, by rozpoczęcie jego działalności przy wietnamskim wybrzeżu spotkało się z "jak najmniejszą uwagą".

"Linia dziewięciu kresek" wyznacza zakres chińskich roszczeń na Morzu Południowochińskim. Akwen przez nie wytyczony pokrywa się częściowo z wietnamską wyłączną strefą ekonomiczną. Według map miejsce odwiertów Rosnieftu znajduje się 85 km w głąb obszaru, do którego prawa roszczą sobie Chiny.

Napięcia wokół sztucznego powiększania wysp

- To byłoby poważnym ciosem dla kiełkującego chińsko-rosyjskiego sojuszu, jeśli Pekin poprosiłby Moskwę o zakończenie projektów energetycznych w Wietnamie - ocenił w wypowiedzi dla Reutersa Ian Storey z singapurskiego ISEAS-Yusof Ishak Institute. Jak przypomina brytyjska agencja, Chiny są największym odbiorcą rosyjskiego eksportu (głównie ropy i gazu).



Przez Morze Południowochińskie prowadzą ważne szlaki żeglugowe. Ocenia się, że wartość transportowanych nimi towarów sięga pięciu bilionów dolarów rocznie. W ostatnich latach Chiny rozpoczęły intensywne prace przy sztucznym powiększaniu wysp wchodzących w skład archipelagu Spratly.

USA kwestionują roszczenia Chin do tego akwenu. Polityka Pekinu doprowadziła też do sporu terytorialnego z innymi krajami regionu roszczącymi sobie prawa do akwenu: Filipinami, Wietnamem, Malezją, Tajwanem i Brunei.