Do niedawna jeden z najbardziej wpływowych ludzi świata. "Car internetu" przed sądem

Były szef chińskiego biura do spraw cyberbezpieczeństwa Lu Wei, nazywany przez prasę "carem internetu", stanął w piątek przed sądem w mieście Ningbo – poinformowały państwowe media. Jest oskarżony o przyjęcie 32 milionów juanów, a więc prawie pięciu milionów dolarów łapówek.

Według państwowej telewizji CCTV Lu przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i wyraził skruchę.

U szczytu kariery Lu był kierownikiem i publiczną twarzą drakońskiej cenzury sieci w najludniejszym kraju świata. Spotykał się z międzynarodowymi tuzami branży internetowej, w tym z założycielem Facebooka Markiem Zuckerbergiem i dyrektorem Apple’a Timem Cookiem. W 2015 roku magazyn "Time" umieścił Lu wśród 100 najbardziej wpływowych ludzi świata.

Przyjęcie "olbrzymich sum"

Jego kariera runęła jednak w listopadzie 2017 roku, gdy komisja dyscyplinarna ogłosiła, że podejrzewa się go o "poważne naruszenia dyscypliny", jak zwykle eufemistycznie określa się w ChRL korupcję. Lu uznawany jest za "pierwszego tygrysa" złapanego w sieci wielkiej kampanii antykorupcyjnej, w ramach której władze zapowiedziały łapanie "tygrysów i much", czyli łapówkarzy dużego i małego kalibru.

Generałów wydalono z partii i armii. Jeden popełnił samobójstwo Dwóch wpływowych... czytaj dalej » Byłemu dygnitarzowi zarzucano wykorzystywanie stanowiska dla korzyści osób trzecich oraz nielegalne przyjęcie "olbrzymich sum". Według aktu oskarżenia Lu dopuścił się tych przestępstw, gdy pracował w państwowej chińskiej agencji informacyjnej Xinhua, w lokalnym rządzie Pekinu, w urzędzie ds. cyberprzestrzeni oraz w centralnym wydziale propagandy Komunistycznej Partii Chin (KPCh).

700 milionów internautów

W Chinach mieszka ok. 700 mln użytkowników internetu, który podlega tam surowej cenzurze. Komunistyczne władze usuwają z sieci wszelkie treści uznawane za groźne dla stabilności społecznej lub niezgodne z "kluczowymi wartościami socjalistycznymi". Kontrola ideologiczna nasiliła się pod rządami prezydenta Xi Jinpinga, który kieruje KPCh od października 2012 roku.

"Wyrządził poważną szkodę partii". Były szef Interpolu podejrzany o korupcję Były szef... czytaj dalej » Prowadzona przez władze wielka kampania antykorupcyjna zyskuje wprawdzie aprobatę chińskiego społeczeństwa, ale zdaniem krytyków służy również prezydentowi do usuwania przeciwników politycznych i konsolidacji władzy w jego rękach. Po marcowej nowelizacji konstytucji Xi może pełnić funkcję prezydenta kraju bez ograniczeń czasowych.

Jednym z najnowszych przykładów kampanii antykorupcyjnej jest sprawa byłego szefa Interpolu Menga Hongweia. Został on zatrzymany przez chińskie władze w ubiegłym miesiącu, gdy przyleciał do Chin z Francji; był wówczas prezesem tej międzynarodowej organizacji policyjnej. Ministerstwo bezpieczeństwa publicznego ChRL, w którym Meng wciąż jest formalnie wiceministrem, ogłosiło później, że podejrzewa się go o przyjmowanie łapówek.

Xinhua niedawno informowała również o wydaleniu z partii dwóch wpływowych niegdyś generałów, a zarazem byłych członków sterującej chińską armią Centralnej Komisji Wojskowej. Jeden z nich odebrał sobie życie w czasie dochodzenia, a drugi stanie przed sądem wojskowym.