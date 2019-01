Katastrofa w chińskiej kopalni. Nie żyje co najmniej 21 górników

Foto: Reuters Video: Fakty TVN

Tragedia w czeskiej kopalni Stonava. Zginęło 12 Polaków i...

To był wybuch metanu, w kopalni 800 metrów pod ziemią było wtedy 23 górników. Zginęło 13, w tym 12 Polaków i jeden Czech. Do tragedii doszło w kopalni we wsi Stonawa w powiecie Karwina w Czechach. Akcję ratowniczą przerwał pożar - wysoka temperatura i skrajnie niebezpieczne stężenie metanu. Jaki jest stan ciężko rannego górnika i kiedy akcja pod ziemią zostanie wznowiona?

