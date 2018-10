Dziennikarz "praktycznie wydalony". Hongkong po raz pierwszy odmówił wizy

Tajfun Mangkhut dotarł do Hongkongu

Video: Fakty TVN

Tajfun Mangkhut dotarł do Hongkongu

Tajfun, który uderzył w Filipiny, stracił impet, ale nie stracił siły rażenia. Bilans ofiar wzrósł do 64 i to pewnie nie koniec. Mangkhut dotarł do chińskiego wybrzeża i uderzył w Hongkong.

»