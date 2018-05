Czterolatek utknął w pralce

Foto: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Chłopiec, który wszedł do pralki

29.05 | Czterolatek z Chin korzystając z chwili i nieuwagi rodziców utknął w pralce. Prawdopodobnie chciał się przekonać czy się w niej zmieści. Na szczęście głowa chłopca wystawała z pralki. Akcja ratunkowa trwała pół godziny.

»