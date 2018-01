Foto: Alert5 / CC BY SA 4.0 Video: US Navy

O włos od katastrofy samolotu Hawkeye. Nagranie z marca 2016

09.07 | Ośmiu marynarzy zostało rannych, w tym niektórzy ciężko, a dwóch pilotów samolotu E-2C Hawkeye przeżyło najcięższe sekundy swojego życia - to efekt wypadku na amerykańskim lotniskowcu atomowym USS Eisenhower. Doszło do niego w marcu, ale dopiero teraz wiadomo co właściwe się stało i opublikowano nagranie.

