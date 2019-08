Zgoda władz i błogosławieństwo papieża. Przełomowe święcenia biskupie w Chinach

Jeszcze kilka miesięcy temu Bury FC awansowało do League one (trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii), by 27 sierpnia ogłosić swoją upadłość. Powodem tej drastycznej decyzji były olbrzymie problemy finansowe, z którymi borykano się już od dawna. To pierwsza tego typu sytuacja w profesjonalnych rozgrywkach w Anglii od 27 lat. zobacz więcej »