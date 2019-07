"USA powinny jak najszybciej zabrać swoje czarne ręce z Hongkongu"

Zamieszki w Hongkongu. Do szpitali trafiło 45 osób

To były najbardziej brutalne starcia z policją od początku protestów. Na ulice Hongkongu mogło wyjść nawet 400 tysięcy osób. Doszło do regularnych walk z policją. Demonstranci rzucali cegłami i kostkami brukowymi. Funkcjonariusze strzelali z broni gładkolufowej. Pojawiła się też grupa zamaskowanych mężczyzn, która kijami atakowała protestujących. Do szpitali trafiło 45 osób, w tym jedna w stanie krytycznym. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

