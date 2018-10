Papież wydalił ze stanu kapłańskiego dwóch biskupów. Episkopat przeprasza za ich czyny





Foto: Alessandro Bianchi / PAP/EPA | Video: Reuters Papież przyjął w Watykanie prezydenta Chile

Konferencja Episkopatu Chile poprosiła w sobotę o przebaczenie z powodu czynów pedofilii, popełnionych przez dwóch tamtejszych biskupów. Wydane w Santiago oświadczenie jest reakcją na decyzję papieża Franciszka o ich wydaleniu ze stanu duchownego.

Kardynał miał tuszować przypadki pedofilii. Przeprosił za "ewentualne błędy" Kardynał Donald... czytaj dalej » W sobotę Watykan ogłosił, że ze stanu duchownego wydaleni zostali: emerytowany arcybiskup miasta La Serena Francisco Jose Cox Huneeus i emerytowany biskup Iquique - Marco Antonio Ordenes Fernandez, oskarżeni o wykorzystywanie seksualne nieletnich.



- Wyrażamy słowa bliskości z tymi, którzy doświadczyli wykorzystywania i krzywd ze strony biskupów. Prosimy o przebaczenie w imieniu biskupów i Kościoła - oświadczyła konferencja chilijskiego episkopatu. - Jako biskupi Konferencji Episkopatu podążamy drogą odnowy kościelnej - zapewniono.



W nocie wydanej w południe watykańskie biuro prasowe wyjaśniło, że podjęta przez papieża decyzja o wydaleniu dwóch biskupów ze stanu duchownego nie podlega apelacji.

Pierwsza taka decyzja

Pokłosie raportu o pedofilii. Papież przyjął rezygnację metropolity Waszyngtonu Papież Franciszek... czytaj dalej » To pierwsza taka decyzja papieża wobec hierarchów z Chile, gdzie ostatnio ujawniono skandal pedofilii na dużą skalę. W minionych miesiącach Franciszek przyjął dymisję siedmiu tamtejszych ordynariuszy oskarżonych o tuszowanie nadużyć po tym, jak w maju rezygnację na jego ręce złożyli w czasie wizyty w Watykanie wszyscy chilijscy biskupi - łącznie ponad 30 hierarchów. Papież przyjął też dwie grupy ofiar wykorzystywania z tego kraju, wśród nich księży.

Komunikat o wydaleniu dwóch biskupów ze stanu duchownego został ogłoszony w dniu papieskiej audiencji dla prezydenta Chile Sebastiana Pinery w Watykanie.



Po tym spotkaniu watykańskie biuro prasowe poinformowało, że jednym z tematów rozmowy szefa państwa z Franciszkiem i jego najbliższymi współpracownikami z Sekretariatu Stanu była "bolesna plaga nadużyć wobec nieletnich". Potwierdzono "zaangażowanie wszystkich na rzecz współpracy, by zwalczać i zapobiegać popełnianiu takich przestępstw i ich ukrywaniu" - podano w komunikacie.



Francisco Jose Cox Huneeus ma 84 lata. Jak przypomina portal Il Sismografo, w 1997 roku papież Jan Paweł II przyjął jego rezygnację z urzędu arcybiskupa, a jako powód podano wtedy stan psychiczny hierarchy. W dalszych latach pracował on w Rzymie przy organizacji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i w Kolumbii, skąd został odesłany do swego kraju.



53-letni Marco Antonio Ordenes Fernandez, mianowany przez Benedykta XVI w 2006 roku biskupem Iquique, po czterech latach złożył rezygnację z tego urzędu. Biskup był wówczas podejrzewany o wykorzystywanie seksualne nastolatków, a w Watykanie wszczęto postępowanie w tej sprawie.