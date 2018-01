Incydent podczas wizyty w Chile. Papież trafiony w twarz





Papież Franciszek został trafiony w twarz przedmiotem rzuconym przez jedną z osób z tłumu witającego go w Santiago de Chile. Do zdarzenia doszło we wtorek, informacja o nim oraz nagranie incydentu pojawiło się jednak dopiero w nocy.

Papież w poniedziałek wieczorem przybył do Chile, rozpoczynając w ten sposób podróż do Ameryki Południowej. We wtorek spotkał się z prezydentem Michelle Bachelet, a następnie ruszył w swoim papamobile w kierunku parku O’Higgins, gdzie poprowadzić miał pierwszą mszę świętą w Chile. Papież spotkał się z ofiarami pedofilów. "Płakał z nimi" Papież Franciszek... czytaj dalej »

Gdy Franciszek przejeżdżał wśród witających go ludzi, w pewnym momencie z tłumu rzucony został jasny przedmiot. Trafił on papieża w głowę. Uderzenie nie wydawało się jednak być bolesne - Franciszek odwrócił się jedynie w kierunku, z którego nadleciał przedmiot, a z jego twarzy nie znikał uśmiech.

Jak się później okazało, przedmiotem rzuconym w kierunku papieża była okrągła czapka koloru kremowego. Nie wiadomo, czy została ona celowo rzucona aby trafić w papieża, czy też miała jedynie wpaść do jego pojazdu.

Trudna podróż papieża

To już szósta podróż papieża Argentyńczyka do Ameryki Południowej. Jak się zauważa, miał to być jego spokojny powrót do tej części świata, którą bardzo dobrze zna. Jednak według watykanistów wizyty w Chile a następnie w Peru będą obfitować w poważne wyzwania, a cała podróż może się okazać jedną z najtrudniejszych od początku pontyfikatu. Papież już w Chile. Ma spotkać się z władzami i wygłosić przemówienie Papież Franciszek... czytaj dalej »

Wśród największych problemów wymienia się eskalację aktów przemocy w Chile, gdzie dochodzi do ataków na kościoły i ich podpalenia. Miały tam też miejsce protesty przeciwko wizycie papieża. Papież spotkał się także w tym kraju z ofiarami wykorzystywania seksualnego - zarówno w Chile, jak i w Peru, w ostatnich latach Kościołem wstrząsnął skandal pedofilski.

Inne trudności to złożona sytuacja polityczna w Peru, gdzie prezydent Pedro Pablo Kuczynski z trudem uniknął usunięcia z urzędu z powodu zarzutów korupcyjnych. Peruwiańczycy protestują też przeciwko temu, że ułaskawił on byłego prezydenta Alberto Fujimoriego, skazanego za łamanie praw człowieka i korupcję.

Podróż papieża Franciszka ma potrwać do niedzieli. Ostatniego dnia ma odprawić on w bazie lotniczej w Limie olbrzymią mszę świętą. Według organizatorów weźmie w niej udział około 1,2 miliona osób.