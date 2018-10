Chcieli ukraść pieniądze z kościoła. Zakonnica ich uwięziła

Dwóch braci próbowało ukraść z kościoła w Lidzbarku Warmińskim dwie skarbony z datkami. Plany pokrzyżowała im siostra zakonna, która zamknęła mężczyzn w świątyni. Następnie wezwała policję, a ta zatrzymała złodziei. Grozi im do 10 lat więzienia.

Oficer prasowa policji w Lidzbarku Warmińskim (woj. warmińsko-mazurskie) Monika Klepacka powiedziała, że zakonnica zatrzymała rabusiów - 28 i 22-latka - po mszy w zeszły czwartek.

- Poszła do zakrystii i usłyszała, że w kościele ktoś hałasuje. Zobaczyła, że dwóch mężczyzn mocuje się z ogromnymi metalowymi skarbonami i próbuje je ukraść - powiedziała Klepacka.

Chcieli "poprawić, bo krzywo stały"

Siostra zakonna nie podeszła do mężczyzn tylko po cichu pozamykała w świątyni wszystkie drzwi, ostatnimi sama wyszła i wezwała policję. Gdy na miejsce przyjechał patrol otworzono kościół i zatrzymano złodziei. Byli to kompletnie pijani dwaj bracia, których policjanci dobrze znali.



- Okazało się, że dzień wcześniej udało im się ukraść z kościoła skarbonę, a w niej 300 złotych. Wszystkie pieniądze przepili - dodała policjantka.



Skarbony, które próbowali ukraść bracia były warte ponad pięć tysięcy złotych, a w nich było ponad trzy tysiące złotych. Złodzieje tłumaczyli policji, że nie chcieli ich ukraść, tylko "poprawić, bo krzywo stały".



Zatrzymanym braciom grozi do 10 lat więzienia.