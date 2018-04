Chciała pobrać z banku pół miliona. Dzięki kasjerce nie straciła pieniędzy





Foto: KMP Konin | Video: Google Street View, KMP Konin Mężczyzna stał przy banku i czekał na 72-latkę z pieniędzmi

Dzięki czujności pracownicy banku 72-letnia mieszkanka Konina (woj. wielkopolskie) nie została oszukana metodą "na policjanta". Namówiona przez oszustów kobieta chciała wziąć z banku 530 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 22-latka podejrzanego o oszustwo.

14-latek i jego matka zatrzymani za oszustwa "na policjanta" Policjanci z... czytaj dalej » Do próby oszustwa doszło w zeszłym tygodniu. Do mieszkanki Konina zadzwonił podający się za jej syna mężczyzna, który powiedział, że spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy na polubowne załatwienie sprawy. Rzekomy syn przekazał telefon fałszywemu policjantowi, który kontynuował rozmowę z seniorką. Namówił ją do pójścia do banku i poproszenia o kredyt w wysokości 530 tysiąca złotych.

Cały czas rozmawiała przez telefon

- Na szczęście dla starszej kobiety kasjerka banku, widząc 72-latkę cały czas rozmawiającą przez telefon, domyśliła się, że nie wszystko jest w porządku. Kiedy jedna z pracownic rozmawiała z seniorką, druga powiadomiła dyrektor oddziału, a ta policjantów – poinformował oficer prasowy konińskiej policji Marcin Jankowski.

Funkcjonariusze, którzy pojawili się koło banku, zauważyli podejrzanie wyglądającego mężczyznę. Okazało się, że to właśnie on miał odebrać pieniądze od 72-latki. Był to 22-letni mieszkaniec powiatu strzelińskiego w województwie dolnośląskim.

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania oszustwa. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór. Grozi mu teraz nawet 8 lat więzienia.