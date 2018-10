Zmarł legendarny Charles Aznavour

W nocy z niedzieli na poniedziałek w wieku 94 lat zmarł legendarny francuski piosenkarz, kompozytor i aktor Charles Aznavour - poinformowali jego rzecznicy prasowi. Artysta zmarł w swoim domu w Prowansji, na południu kraju.

Aznavour, legenda francuskiej piosenki, latem wrócił z tournee w Japonii. Trasę musiał przerwać ze względu na złamanie ręki, którego doznał w wyniku upadku. Na październik, listopad i grudzień miał zaplanowane kolejne występy.

O śmierci artysty poinformowało także francuskie ministerstwo kultury. "Dziękujemy, Panie Aznavour" - napisał rzecznik rządu Benjamin Griveaux.



Hier encore.



Największy estradowy artysta XX wieku

Jak podaje agencja AFP, do śmierci doprowadziła go nagromadzenie problemów ze zdrowiem.

Urodzony 22 maja 1924 roku w Paryżu Aznavour, a właściwie Szahnur Warenag Aznawurian, pochodził z ormiańskiej rodziny. Wykonywał głównie piosenki literackie, również do własnych słów i muzyki. Napisał ponad tysiąc piosenek, a jego albumy sprzedały się - według różnych szacunków - w 150-200 milionach egzemplarzy. W przeprowadzonej w 1999 roku internetowej ankiecie amerykańskiej telewizji CNN i tygodnika "Time" Aznavour został uznany za największego estradowego artystę XX wieku. Z metra za kulisy koncertu Aznavoura. Rosjanie poruszeni śpiewającą "babcią Lidą" 73-letnia Lida... czytaj dalej »

Kariera Aznavoura rozpoczęła się od współpracy z Edith Piaf. Na przełomie lat 40. i 50. akompaniował artystce na scenie i pisał dla niej piosenki. Swój pierwszy tekst do utworu, "Je hais les dimanches" (Nienawidzę niedziel), napisał w 1950 roku w Nowym Jorku. Piosenkę śpiewała m.in. Juliette Greco.

Nazywany francuskim Frankiem Sinatrą

W czasie swojej ponad 80-letniej kariery nazywany francuskim Frankiem Sinatrą. Aznavour do śmierci koncertował na całym świecie i śpiewał w wielu językach (oprócz francuskiego m.in. po angielsku, hiszpańsku, włosku czy ormiańsku). W latach 1963 i 1969 z występami odwiedził Polskę.

Aznavour był również aktorem filmowym. Grał w około 80 filmach, w tym m.in. w "Strzelajcie do pianisty!" Francois Truffauta (1960 r.).

Zmarły artysta był m.in. współautorem i pierwszym wykonawcą "La boheme" - jednej z najbardziej znanych na świecie francuskich piosenek. Wśród jego najsłynniejszych utworów są także m.in.: "She", "Isabelle", "Emmenez-moi", "La mamma" czy "For me... formidable".

Piosenkarz znany był także z zaangażowania na rzecz Armenii i pamięci swych ormiańskich przodków. Pełnił funkcję stałego przedstawiciela tego kraju przy ONZ i UNESCO. Piosenkarz bohater został ambasadorem W Armenii,... czytaj dalej »

Chciał występować do setnych urodzin

"Nie jestem stary, jestem wiekowy. A to nie to samo" - przypomina AFP często powtarzane przez Aznavoura słowa. Na początku kariery był wyśmiewany m.in. ze względu na niewielki wzrost, brak wykształcenia muzycznego czy ograniczone możliwości głosowe. O tych, którzy nie wróżyli mu kariery, zdarzało mu się mówić: "od dawna nie żyją, podczas gdy ja ciągle tu jestem". W 2013 roku zapowiedział, że będzie występował do swoich setnych urodzin. - Trzeba ustąpić miejsca innym - dodał.

W 2017 roku gwiazda z jego nazwiskiem umieszczona została w słynnej hollywoodzkiej Alei Sław.