"To wygląda jak próba podzielenia środowiska, ale też próba oszustwa"

24.04 | Zawsze się mówi, że jakość państwa ocenia się przez pryzmat stosunku państwa do najsłabszych. Państwo dzisiaj pokazuje siłę wobec najsłabszych, ale nie siłę państwa, żeby im pomóc, tylko siłę, żeby ich oszukać - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Cezary Tomczyk (PO). Chciałbym, żeby protestujące matki same uznały, że "znaleźliśmy porozumienie, że wierzymy temu rządowi, bo to jest sprawa ponadpartyjna i nie musimy być już tutaj w Sejmie". O to bym apelował. To by było najlepsze rozwiązanie - dodał były wiceszef MON Bartosz Kownacki.

