W Cambridge odbyła się uroczystość pogrzebowa znanego na całym świecie brytyjskiego astrofizyka Stephena Hawkinga. W sobotę w pobliżu kościoła uniwersytetu Cambridge zgromadziły się tłumy.

Prochy Hawkinga zostaną złożone obok grobów Darwina i Newtona Londyńskie... czytaj dalej » Uroczystość pogrzebowa odbyła się w uniwersyteckim kościele St. Mary the Great w Cambridge. Hawkinga żegnały jego dzieci, zaproszeni goście oraz osoby, które zgromadziły się w pobliżu kościoła. Aktor Eddie Redmayne, który zagrał rolę Hawkinga w filmie biograficznym z 2014 roku "The Theory of Everything" ("Teoria wszystkiego") był jedną z osób, które wygłosiły mowę pożegnalną.

Gdy wnoszono trumnę z ciałem astrofizyka do kościoła, rozległy się oklaski. Trumna ozdobiona była białymi liliami odmiany Universe (Wszechświat) i białymi różami odmiany Polar Star (Gwiazda Polarna).

Urna z prochami Hawkinga zostanie złożona w czerwcu w Opactwie Westminsterskim w Londynie obok grobów Izaaka Newtona i Karola Darwina.

Kariera naukowca

"Świat stracił dziś odrobinę swojego blasku". Żegnają Stephena Hawkinga Brytyjski... czytaj dalej » Uczony zmarł 14 marca w wieku 76 lat. Cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne i był częściowo sparaliżowany. Hawking to najbardziej znany fizyk teoretyczny na świecie, sformułował wiele przełomowych koncepcji i hipotez naukowych dotyczących zwłaszcza astrofizyki. Jego książka "Krótka historia czasu" trafiła na listę bestsellerów "Sunday Timesa" i utrzymywała się na niej przez 237 tygodni.

W ciągu trwającej ponad 40 lat kariery naukowej Hawking zajmował się głównie kosmologią teoretyczną, w tym zwłaszcza tak zwanymi czarnymi dziurami oraz grawitacją kwantową. Wspólnie z Rogerem Penrose’em opracował twierdzenia dotyczące istnienia osobliwości w ramach ogólnej teorii względności oraz teoretyczny dowód na to, że czarne dziury powinny emitować promieniowanie. Znane jest ono dziś jako promieniowanie Hawkinga, lub Bekensteina-Hawkinga.

Hawking był profesorem matematyki i fizyki teoretycznej na macierzystej uczelni, czyli Uniwersytecie Cambridge oraz w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym (Caltech) w Pasadenie. Był także członkiem Królewskiego Towarzystwa Fizyki Teoretycznej.

Uczony został odznaczony między innymi Orderem Imperium Brytyjskiego i Medalem Wolności, najwyższym odznaczeniem cywilnym Stanów Zjednoczonych.

Jego publiczne wystąpienia, których nie unikał mimo, że mógł porozumiewać się z otoczeniem jedynie za pomocą syntetyzatora głosu, a także książki popularnonaukowe, w których omawiał współczesną kosmologię i własne odkrycia, uczyniły z niego akademicką sławę.

Hawking wielokrotnie ostrzegał przed negatywnymi aspektami niekontrolowanego rozwoju cywilizacyjnego.

Przewidywał między innymi, że ludzkość czeka przymusowa emigracja z Ziemi lub zagłada.

