Zatrzymali "kuriera" i zlikwidowali narkotykowy magazyn

Kokaina, amfetamina, marihuana, ecstasy i MDMA - narkotyki warte ponad pięć milionów złotych zabezpieczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymali cztery osoby i zlikwidowali szlak przemytniczy wiodący z Holandii do Polski.

Grupę zajmującą się przemytem narkotyków z Holandii funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozpracowywali od kilku miesięcy. Według śledczych do Polski trafiała między innymi kokaina, amfetamina, marihuana, tabletki ecstasy i MDMA. "Dzięki szczegółowym i bardzo skrupulatnym czynnościom, policjanci CBŚP ustalili miejsce magazynowania przemyconych narkotyków, a także osoby mogące mieć związek z przestępczością narkotykową" - czytamy w komunikacie CBŚP.

Najpierw zatrzymali "kuriera", później trzy inne osoby

Przejęli narkotyki warte ponad 60 milionów. Polakom pomogli Amerykanie i Pakistańczycy Sześć... czytaj dalej » Policjanci przygotowali plan działań. Wszystko zaczęło się od zatrzymania podejrzanego o przemyt. Ujęcie "kuriera" było sygnałem do rozpoczęcia działań. Na przejściu granicznym w Świecku (woj. lubuskie) zatrzymano mężczyznę, który w samochodzie miał ponad 65 kilogramów różnych narkotyków. Chwilę później policjanci weszli jednocześnie do kilku obiektów znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego. Tam zatrzymali trzy osoby i zlikwidowali magazyn narkotykowy.

Wśród zabezpieczonych substancji było 117 kilogramów marihuany, siedem tysięcy tabletek ecstasy i trzy kilogramy MDMA. Narkotyki - jak wynika z relacji biura prasowego CBŚP - były już gotowe do dalszej dystrybucji. Wszystkie zapakowano w mniejsze paczki. Ich wartość oszacowano na ponad pięć milionów złotych.

Zarzuty i areszt

Czterej zatrzymani zostali doprowadzeni do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu. I usłyszeli zarzuty. Te dotyczą między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Jedna z osób jest podejrzana o przemyt środków odurzających i substancji psychoaktywnych. Wszystkim zatrzymanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu wszystkich aresztowano na najbliższe trzy miesiące. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli łącznie 350 tysięcy złotych.

Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu:



