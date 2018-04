Gdy weszła policja, akurat cięli tytoń. Rekordowa kontrabanda skonfiskowana

Pięciu zatrzymanych, zlikwidowane dwie linie do produkcji tytoniu i dwa magazyny suszu - to efekt wspólnych działań funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i celników. Zabezpieczono też prawie 49 ton tytoniu i niemal trzy mln papierosów. - Gdyby ten towar trafił na rynek Skarb Państwa mógłby stracić 30 mln złotych - informują policjanci.

Produkowali "lewe" papierosy. Maszyna warta fortunę i mieszkanie w fabryce CBŚP zlikwidowało... czytaj dalej » - Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji od kilku miesięcy rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie zajmowali się produkcją i wprowadzeniem do obrotu na teren Unii Europejskiej znacznych ilości wyrobów tytoniowych - informuje kom. Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowy CBŚP.

I dodaje, że gang od co najmniej połowy 2017 roku, działał wbrew ustawowym obowiązkom celnym i podatkowym.

Dwie linie produkcyjne, dwa magazyny

W trakcie działań policjanci i funkcjonariusze wielkopolskiego i dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego zlikwidowali dwie linie technologiczne do produkcji tytoniu oraz dwa magazyny suszu tytoniowego.

Znaleźli tam prawie 2,8 milionów sztuk papierosów, 17,5 tony tytoniu do palenia oraz niemal 31 ton suszu tytoniowego. Wartość kontrabandy oszacowano na 28 mln złotych. Zdaniem służb to rekord. - Gdyby nielegalny towar został wprowadzony do obrotu, straty Skarbu Państwa z tytułu należnego podatku akcyzowego i VAT wyniosłyby niemal 30 milionów złotych - przekazuje Jurkiewicz.

Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa Sprzęt zabezpieczony przez funkcjonariuszy

Zarzuty i areszty

Gdy funkcjonariusze weszli do pomieszczeń zajmowanych przez gang cztery osoby akurat zajmowały się cięciem tytoniu. Piąta w ręce policjantów wpadła w kolejnym z przeszukiwanych miejsc. W Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymanym przedstawiono między innymi zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości wyrobów tytoniowych bez zezwoleń i opłacania odpowiednich podatków. Trzy podejrzane osoby zostały aresztowane na trzy miesiące, wobec czwartej zastosowano dozór policyjny, a wobec piątek nie zdecydowano o środku zapobiegawczym.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl