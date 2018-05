"Mafia lekowa" rozbita. Skupowali leki warte co najmniej 100 mln zł

Agenci CBA zatrzymali siedem osób w sprawie tak zwanej odwróconego łańcucha dystrybucji leków. W jego ramach w latach 2017-2018 nielegalnie skupione zostały z aptek w całym kraju leki, w tym ratujące życie, warte co najmniej 100 mln zł. Następnie leki te trafiały do sprzedaży w krajach europejskich.

Do zatrzymania doszło w poniedziałek. Pierwsza z tych osób była przesłuchiwana w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku we wtorek przed południem.



Tytoniowy biznes w Polsce Tytoniowa mafia i... czytaj dalej » Grupa kontrolowała między innymi przychodnię medyczną, w której lekarz - również uczestnik tej grupy - wystawiał nierzetelne druki zapotrzebowania na te leki. Miały być one przeznaczone na potrzeby przychodni, a w rzeczywistości przekazywane były hurtowni farmaceutycznej, która była podmiotem kontrolującym tę przychodnię. Następnie za pośrednictwem tej hurtowni leki sprzedawane były za granicę - powiedział Łukasz Janyst z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

Skupowali leki wartości 100 mln zł

Rzecznik CBA poinformował, że zatrzymani skupowali leki na terenie całego kraju, z przeznaczeniem do wywozu poza granice Polski. Dotyczyło to m.in. leków onkologicznych, przeciwdepresyjnych, przeciwcukrzycowych i przeciwnowotworowych, w tym leków znajdujących się w wykazie Ministerstwa Zdrowia jako zagrożone brakiem dostępności w Polsce.

Zakazem wywozu objęte są m.in. leki onkologiczne, przeciwcukrzycowe, przeciwdepresyjne, stosowane w leczeniu ADHD, szczepionki czy hipoalergiczne preparaty dla dzieci.

Z informacji CBA wynika, że nielegalny proceder polegał na skupowaniu z aptek leków na podstawie fałszywych dokumentów zapotrzebowań. W tysiącach sztuk zapotrzebowania wystawiał, zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA, działający w grupie lekarz.

Jak podało Biuro, leki nie były przeznaczane dla pacjentów, ale do hurtowej odsprzedaży i przez współdziałającą hurtownię, skupione nielegalnie na polskim rynku leki, sprzedawane były do krajów europejskich.

CBA podkreśla, że grupa mogła współpracować od 2014 roku z ponad 6500 aptek w całej Polsce. Tylko w latach 2017-2018 grupa mogła skupić leki niezbędne do ratowania życia warte co najmniej 100 mln zł.

Akcja w kilku województwach

Były szef policji: dostałem ofertę od agentów CBA Potraktowali mnie... czytaj dalej » Jak poinformował Temistokles Brodowski, rzecznik CBA, organizator procederu - dyrektor podpoznańskiej hurtowni leków został zatrzymany w Warszawie. Z kolei - podało CBA - w województwach wielkopolskim i podlaskim, agenci zatrzymali współwłaściciela i pracowników hurtowni; lekarz wystawiający zapotrzebowania in blanco zatrzymany został w woj. łódzkim, natomiast w Ostrołęce ujęto jednego z właścicieli sieci aptek współpracującego z przestępczą grupą.

Zatrzymani mogą usłyszeć zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

Funkcjonariusze Biura dokonali też przeszukań mieszkań, samochodów i pomieszczeń firmowych zatrzymanych. - W wyniku przeszukań zabezpieczono m.in. setki pustych, niewypełnionych druków zapotrzebowań - na każdym mogło znaleźć się wiele rodzajów poszukiwanych leków w dużych ilościach - przekazał Brodowski.

CBA nie wykluczyło dalszych zatrzymań w tej sprawie.