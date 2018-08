"Kobieta w niebieskiej sukience". Sprint przed siedzibą sądu





»

Media społecznościowe obiegło zdjęcie "kobiety w niebieskiej sukience". To Cassie Semyon - stażystka stacji NBC News - która relacjonowała proces byłego szefa kampanii wyborczej Donalda Trumpa Paula Manaforta i po ogłoszeniu wyroku wybiegła, by przekazać informację o jego treści. W sądzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

Paul Manafort, były szef kampanii Donalda Trumpa, został uznany winnym przestępstw podatkowych i ukrywania aktywów w zagranicznych bankach oraz sprzecznych z prawem operacji bankowych.

Kto pierwszy, ten lepszy

Przestępstwa podatkowe, ukrywanie aktywów. Były szef kampanii Trumpa winny Paul Manafort,... czytaj dalej » Jednak świat dowiedział się o tym nie od razu. W budynku sądu w Alexandrii w amerykańskim stanie Wirginia, przed którym toczył się proces, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. By przekazać informację o treści wyroku, dziennikarze musieli go szybko opuścić.

Kto pierwszy, ten lepszy.

Swoje sprinterskie umiejętności zaprezentowała wtedy stażystka telewizji NBC News. Biegła tak szybko, że w pięć sekund stała się gwiazdą internetu.

#BiegnijNiebieskaSukienko

Nagranie sprintu przed sądem umieściła na swoim Twitterze reporterka Melissa Block. Film zobaczyło prawie milion internautów.

Wśród nich sama Cassie Semyon.

"Tak, to ja - dziennikarka w niebieskiej sukience" - napisała w środę na Twitterze Semyon. Wpis ten polubiło ponad 40 tysięcy internautów.

Yes, it is me, the journalist in the blue dress, running after the #ManafortTrial verdict. Thank you @Jacquelyn_M for the photo! #GoBlueDressGopic.twitter.com/IkOM7VbWC5 — Cassie Semyon (@casssemyon) 21 sierpnia 2018

Niektórzy internauci sugerowali, że kobieta powinna zostać ambasadorką firmy produkującej odzież sportową.

Can we send you some running apparel in support of your service?! — Sally Bergesen (@oiselle_sally) 22 sierpnia 2018

"Wydaje mi się, że najsprytniejsze redakcje na proces Manaforta wysłały swych najbardziej wysportowanych dziennikarzy" - skomentowała użytkowniczka Twittera.

I feel like the smartest news outlets assigned their most athletic reporters to the #ManafortVerdict today. pic.twitter.com/CQ3j49H7GG — Amanda (@Amanda_Clinton) 21 sierpnia 2018

"Niebieska sukienka to mój nowy ulubiony superbohater" - napisał użytkownik serwisu społecznościowego.

BLUE DRESS IS MY NEW SUPERHERO — Donna Mugavero (@MsInformation) 21 sierpnia 2018

Były szef kampanii wyborczej z zarzutami

Proces Manaforta był konsekwencją prowadzonego przez specjalnego prokuratora Roberta Muellera śledztwa w sprawie zarzutów o ingerencję Rosji w amerykańskie wybory w 2016 r. Agencja Reuters podkreśla jednak, że zarzuty przeciwko Manafortowi dotyczyły głównie okresu sprzed kierowania przez niego kampanią wyborczą Trumpa.

Prokuratorzy oskarżali 69-letniego Manaforta m.in. o ukrycie przed amerykańskimi władzami podatkowymi sumy 16 mln dolarów, jakie otrzymał za pracę w charakterze konsultanta politycznego dla prorosyjskich polityków na Ukrainie.

Manafort został uznany winnym ośmiu z 18 zarzutów. W kwestii pozostałych 10 sędziowie przysięgli nie byli w stanie uzgodnić wspólnego stanowiska.

Więcej o procesie Paula Manaforta