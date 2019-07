"FT": chciała ustąpić, ale Pekin nie pozwolił. Carrie Lam zaprzecza

Biuro szefowej władz Hongkongu Carrie Lam zaprzeczyło doniesieniom, że chciała ustąpić z funkcji, ale rząd centralny w Pekinie kazał jej zostać. Dziennik "Financial Times" w niedzielę informował, że zadaniem Lam ma być teraz "posprzątanie bałaganu" związanego z nowelizacją prawa ekstradycyjnego.

"FT" podał w niedzielę, powołując się na dwa anonimowe źródła, że Lam wielokrotnie składała ofertę rezygnacji w związku z przetaczającymi się przez Hongkong od ponad miesiąca masowymi protestami. Są one skierowane przeciwko popieranemu przez Pekin projektowi nowelizacji prawa ekstradycyjnego, która umożliwiłaby m.in. transfer podejrzanych do Chin kontynentalnych.

Według jednego ze zaznajomionych ze sprawą źródeł "FT", w obliczu najgłębszego kryzysu politycznego od przyłączenia Hongkongu do Chin w 1997 roku Lam chciała ustąpić ze stanowiska, ale władze centralne odparły, że "musi zostać, by posprzątać bałagan, jakiego narobiła". - Nikt inny nie może tego posprzątać i nikt inny nie chce tej roboty - powiedziało źródło.

Setki tysięcy protestowały przeciwko nowemu prawu. Władze Hongkongu: projekt jest martwy Projekt... czytaj dalej » Na prośbę o komentarz wysłaną przez brytyjski dziennik kancelaria Lam odparła, że "szefowa administracji jasno oświadczyła publicznie, że pozostaje zobowiązana do służenia mieszkańcom Hongkongu". Wydział ds. Hongkongu i Makau w chińskim rządzie nie odpowiedział na pytania "FT". Wcześniej chińskie władze deklarowały poparcie dla Lam i hongkońskiego rządu.

W końcuu na pytanie publicznej hongkońskiej rozgłośni RTHK kancelaria Lam oświadczyła, że szefowa administracji nigdy nie proponowała swojej dymisji.

Agencja Reutera podawała wcześniej, cytując źródło w hongkońskim rządzie, że Pekin nie zezwoliłby w obecnej sytuacji na rezygnację Lam m.in. dlatego, że konieczność wyłonienia nowego szefa administracji mogłaby ożywić w Hongkongu dyskusję na temat demokratycznych wyborów.

Protestujący opanowali lokalny parlament Fot. PAP/EPA

Protestujacy z brytyjskimi flagami w lokalnym parlamencie Fot. PAP/EPA

Protesty w Hongkongu Fot. PAP/EPA

W poniedziałek w Hongkongu część protestujących zdewastowała siedzibę parlamentu Fot. PAP/EPA/JEROME FAVRE

Ranna kobieta podczas protestów w Hongkongu. Fot. Jerome Favre /PAP/EPA

Projekt zawieszony

Wrócili na ulice mimo 32-stopniowego upału. "Carrie Lam, idź do diabła!" Dziesiątki... czytaj dalej » W myśl zasady "jeden kraj, dwa systemy" Hongkong jako specjalny region administracyjny ChRL dysponuje szerokim zakresem autonomii, ale szefowie jego administracji wybierani są przez komitet elektorów uznawany za lojalny wobec władz w Pekinie. Według hongkońskich demokratów sprawia to, że nie troszczą się oni o interesy mieszkańców Hongkongu.



Zawieszony obecnie projekt nowelizacji prawa ekstradycyjnego uważany jest przez wielu mieszkańców za kolejny przejaw ograniczania autonomii Hongkongu i nasilenia ingerencji Pekinu w wewnętrzne sprawy regionu. Zdaniem krytyków umożliwienie ekstradycji do Chin zagraża praworządności, na której opiera się pozycja Hongkongu jako międzynarodowego centrum finansowego.



W jednym z czerwcowych marszów przeciwko nowelizacji uczestniczyły, według organizatorów, prawie dwa miliony ludzi. Podczas innego protestu kilkusetosobowa grupa demonstrantów wdarła się do siedziby lokalnego parlamentu i okupowała ją przez kilka godzin. W niedzielę w starciach pomiędzy protestującymi a policją w miejscowości Sha Tin w północnej części Hongkongu rannych zostało co najmniej 28 osób, z czego dwie są w stanie krytycznym, a cztery w stanie ciężkim. Uczestnicy jednej z niedawnych demonstracji nieśli trumnę ze zdjęciem Lam, co miało symbolizować koniec jej kariery politycznej.

Źródło: PAP Protesty w Hongkongu w związku z planami zmian w prawie ekstradycyjnym