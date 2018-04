Były premier Katalonii Carles Puigdemont opuścił areszt w Neumuenster (Szlezwik-Holsztyn), gdzie przebywał w oczekiwaniu na decyzję sądu w sprawie jego aresztu ekstradycyjnego.

Prokuratura generalna Szlezwika-Holsztynu nakazała jego natychmiastowe zwolnienie z aresztu, informując, że wpłacił orzeczoną przez sąd kaucję w wysokości 75 tys. euro.

Według prokuratury, Puigdemont przekazał władzom adres, pod którym będzie przebywał w Niemczech do czasu decyzji w sprawie ewentualnej ekstradycji do Hiszpanii.

Źródło: PAP/EPA/ / FOCKE STRANGMANN Puigdemont opuścił areszt

Czas dialogu

Niemiecki sąd: Puigdemont może wyjść za kaucją Wyższy Sąd... czytaj dalej » - Domagam się natychmiastowego uwolnienia moich kolegów, przebywających w hiszpańskich więzieniach - powiedział Puigdemont po opuszczeniu więzienia.

Jednocześnie podkreślił, że nadszedł czas dialogu. Uznał, że władze hiszpańskie nie mają żadnej wymówki, by nie rozpoczynać dialogu z katalońskimi przywódcami politycznymi.



Puigdemont podziękował swym zwolennikom "na całym świecie" za wyrazy solidarności, kiedy siedział w więzieniu.

Ekstradycja wciąż możliwa

Puigdemont został zatrzymany w Niemczech, gdy wracał do Belgii po wizycie w Finlandii. W czwartek wyższy sąd krajowy Szlezwika-Holsztynu orzekł, że może on zostać zwolniony za kaucją. W opinii sądu ekstradycja Puigdemonta na podstawie stawianego mu przez Hiszpanię zarzutu sprzeniewierzenia środków publicznych jest możliwa, za to nie wchodzi w grę ekstradycja na podstawie zarzutu rebelii, o co również Madryt oskarża katalońskiego polityka. Była katalońska minister oddała się w ręce szkockiej policji Była członkini... czytaj dalej »

Rzeczniczka sądu Frauke Holmer powiedziała w czwartek, że Puigdemont raz w tygodniu będzie się musiał stawiać na policji. Bez zgody prokuratury nie wolno mu opuszczać Niemiec. Holmer podkreśliła, że jeśli dojdzie do ekstradycji Puigdemonta na podstawie zarzutów korupcyjnych, w Hiszpanii nie będzie on mógł zostać oskarżony o rebelię.

Niemcy wzywają do porozumienia

Rzecznik niemieckiego MSZ powiedział w piątek, że Niemcy chcą, by deputowani do katalońskiego parlamentu porozumieli się w sprawie utworzenia rządu, ponieważ tylko wtedy możliwy będzie postęp w rozwiązaniu impasu w relacjach Barcelony z Madrytem po ubiegłorocznym katalońskim referendum niepodległościowym.



Reuters odnotowuje, że rzecznicy niemieckiego rządu akcentowali na konferencji prasowej, iż rząd nie ma żadnej roli do odegrania w "sprawie sądowej" dotyczącej ewentualnej ekstradycji Puigdemonta.