Cardi B zgłosiła się na policję. Oskarżona jest o napaść





Raperka Cardi B zgłosiła się na policję w związku z atakiem na dwie barmanki w klubie nocnym w Nowym Jorku. 29 października ma formalnie usłyszeć zarzut napaści.

W poniedziałek rano czasu lokalnego amerykańska raperka występującą pod pseudonimem Cardi B zgłosiła się na posterunek nowojorskiej policji. Piosenkarka, która naprawdę nazywa się Belcalis Marlenis Almanzar, miała brać udział w pobiciu dwóch barmanek w nocnym klubie Angels Strip Club w Queens w stanie Nowy Jork. Do zdarzenia doszło 29 sierpnia. Poza Cardi B na policję zgłosiło się osiem osób towarzyszących jej tego wieczora.

Jak powiedział rzecznik policji, Cardi B miała rzucać w poszkodowane szklankami, butelkami i fajkami wodnymi około godziny 3 nad ranem.

Amerykański serwis TMZ poinformował, że celebrytka została zabrana na komisariat, gdzie zrobiono jej zdjęcia i pobrano odciski palców.

Jak poinformował oskarżyciel, 29 października Cardi B ma formalnie usłyszeć zarzuty napaści i spowodowania zagrożenia wobec kobiet.

Oświadczenie prawnika

- Nie mamy żadnych dowodów na to, że zrobiła ona krzywdę komukolwiek tej nocy - powiedział mediom prawnik raperki, Jeff Kern. - Mamy nadzieję, że sprawa rozwiąże się szybko - uzupełnił.

Joe Tacopina, adwokat reprezentujący poszkodowane barmanki, przedstawił w poniedziałek oficjalne stanowisko za pośrednictwem stacji CNN. "Cardi B złożyła zamówienie i napadła na moje klientki, za to została wezwana. Uważa, że jej status celebrytki stawia ją ponad prawem. W mediach społecznościowych nie ukrywała, że odpowiada za ten atak".

Konflikt z Nicki Minaj

Pstrykają wyzywające zdjęcia. Madame Tussauds będzie pilnować fanów Minaj Po tym, jak... czytaj dalej » Na początku września podczas przyjęcia zorganizowanego w ramach tygodnia mody w Nowym Jorku doszło do konfrontacji między Cardi B, a inną znaną raperką, Nicki Minaj. Pierwsza próbowała przedrzeć się do drugiej, odgrodzonej przez grupę ochroniarzy. Kiedy jej się nie udało, Cardi B rzuciła butem w kierunku Nicki Minaj. Potem otrzymała cios w głowę wymierzony przez kogoś z tłumu.

Kariera Cardi B

Cardi B urodziła się i wychowała na Bronksie w Nowym Jorku. Jako 19-latka zaczęła pracę jako striptizerka. Znana stała się dzięki swojemu profilowi na Instagramie. Potem występowała w reality show stacji VH1.

W 2017 roku podpisała kontrakt z wytwórnią muzyczną Atlantic Records. Jej pierwszy singiel "Bodak Yellow" znalazł się na 1. miejscu notowania magazynu Billboard.

Magazyn "Time" umieścił raperkę na liście 100 najbardziej wpływowych osób w 2018 roku.