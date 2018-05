Nie tylko Pawlikowski. Silna polska reprezentacja w Cannes





Foto: PISF | Video: Next Film Podczas MFF w Cannes pokazany zostanie m.in. "Jeszcze dzień życia"

Siedem polskich produkcji i koprodukcji znalazło się w tym roku w oficjalnej selekcji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Swoje najnowsze filmy podczas najważniejszego festiwalu filmowego świata zaprezentują między innymi Paweł Pawlikowski i Agnieszka Smoczyńska.

We wtorek 8 maja ruszy po raz 71. międzynarodowy Festiwal Filmowy. Otworzy go film "Wszyscy wiedzą" w reżyserii Ashgara Farhadiego z Penelope Cruz i Javierem Bardemem w rolach głównych. Zamknie obraz "Człowiek, który zabił Don Kichota" Terry’ego Gilliama.

Polacy w Konkursie Głównym

"Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego w konkursie głównym w Cannes "Zimna wojna" -... czytaj dalej » W Konkursie Głównym po raz pierwszy od 2002 roku od ("Pianisty" Romana Polańskiego) w prestiżowym gronie znalazł się film polskiego reżysera - "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego. Jest to jednocześnie pierwszy od 28 lat film w języku polskim w Konkursie Głównym canneńskiego festiwalu. W 1990 roku o Złotą Palmę walczyło "Przesłuchanie" Ryszarda Bugajskiego, za rolę w którym Krystyna Janda otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki.

Poza "Zimną wojną" o Złotą Palmę walczyć będzie także rosyjsko-niemiecko-polsko-kazachsko-chińska koprodukcja "Ayka" w reżyserii Siergieja Dworcewoja. W tworzeniu filmu, współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, brali udział polscy twórcy. Zdjęcia do filmu realizowała Jolanta Dylewska, charakteryzacją zajmował się Tomasz Matraszek. Za postprodukcję obrazu odpowiada polska firma Coloroffon Film. Postprodukcją dźwięku po stronie polskiej zajmowała się Joanna Napieralska.

Nagrody w Konkursie Głównym przyzna jury pod przewodnictwem Cate Blanchett, w skład którego wchodzą: Chang Chen, Ava DuVernay, Robert Guédiguian, Khadja Nin, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Denis Villeneuve i Andriej Zwiagincew.

Polacy w pozostałych sekcjach

W Oficjalnej Selekcji tegorocznego festiwalu znalazła się pełnometrażowa animacja fabularna "Jeszcze dzień życia" w reżyserii Damiana Nenowa (Polska) i Raula de la Fuente (Hiszpania), która zaprezentowana zostanie w ramach Pokazów Specjalnych.

"Najważniejsza jest miłość do kina" Krytyka jest po... czytaj dalej » "Jeszcze dzień życia" powstał na podstawie książki Ryszarda Kapuścińskiego. Film opowiada historię pozostawionego samemu sobie dziennikarza, piszącego reportaż o wojnie domowej w Angoli w przededniu odzyskania niepodległości w 1975 roku. Podczas wyprawy reporter zdaje sobie sprawę, że jest świadkiem wydarzeń, których znaczenie będzie wymagać wyjścia poza rolę obserwatora. By opowiedzieć historię Angoli sam będzie musiał przejść głęboką przemianę.

W drugiej co do ważności sekcji konkursowej Un Certain Regard, znalazła się w tym roku polska koprodukcja "Żniwa" - debiut fabularny grecko-południowoafrykańskiego reżysera Etienne'a Kallosa. Polskim producentem filmu jest Mariusz Włodarski – Lava Films, a autorem zdjęć - Michał Englert.

Sekcja Un Certain Regard festiwalu przedstawia "inne spojrzenie" we współczesnym kinie, w selekcji kładąc nacisk na oryginalność i świeżość prezentowanych dzieł. Nagrodzeni w tej sekcji byli m.in tacy reżyserzy jak Kornél Mundruczó, Yorgos Lanthimos czy Cristian Nemescu. Tegorocznymi jurorami tej sekcji są: Benicio Del Toro, Annemarie Jacir, Kantemir Balagov, Virginie Ledoyen, Julie Huntsinger.

W prestiżowej sekcji Tydzień Krytyki Filmowej znalazła się "Fuga" Agnieszki Smoczyńskiej, która podbiła serca międzynarodowej publiczności swoim pełnometrażowym debiutem fabularnym "Córki dancingu". Autorką scenariusza jest aktorka Gabriela Muskała.

Filmy w tej sekcji oceni jury w składzie: Joachim Trier (przewodniczący jury), Chloe Sevigny, Nahuel Perez Biscayart, Eva Sangiorgi, Augustin Trapendard.

Animacje z szansą na nagrody

"Ten kryzys nie jest kryzysem imigracyjnym, a moralnym" - Ten kryzys... czytaj dalej » Animacja "III" w reżyserii Marty Pajek zakwalifikowała się do Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Jest to jedyna przedstawicielka Polski z szansą na Złotą Palmę dla krótkich metraży.

W sekcji Cinéfondation, w której prezentowane są filmy zrealizowane w szkołach filmowych, zostanie pokazanych 17 filmów (14 fabuł i 3 animacje). Polskę reprezentować będzie film "Inny" Marty Magnuskiej ze Szkoły Filmowej w Łodzi.



W tej sekcji Australię reprezentować będzie Eryk Lenartowicz, absolwent Gdyńskiej Szkoły Filmowej, który w ramach dyplomu w Australian Film, Television and Radio School w Sydney nakręcił zakwalifikowany aktorski film "Dots".

Jury w tej sekcji przyzna trzy nagrody.

W Konkursie Filmów Krótkometrażowych i w sekcji Cinefondation nagrody przyznaje to samo jury. W tym roku w jego skład wchodzą: Bertrand Bonello (przewodniczący jury), Valeska Grisebach, Khalil Joreige, Alante Kavaite, Ariane Labed.

71. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes potrwa do 19 maja.