Damian D. pogrążył Marzenę S. Były wiceprezes Wisły Kraków też usłyszał zarzuty

W czwartek wieczorem sąd ma zdecydować, czy była prezes Wisły Kraków Marzena S. trafi do aresztu. Jak dowiaduje się tvn24.pl, zarzuty w sprawie wyprowadzania pieniędzy z klubu usłyszał też Damian D., były wiceprezes Wisły. Mężczyzna zdecydował się na współpracę z wymiarem sprawiedliwości i od kilku tygodni składa wyjaśnienia obciążające władze krakowskiego klubu. Przez ich działania klub miał stracić pięciu piłkarzy.

We wtorek Centralne Biuro Śledcze Policji na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zatrzymało cztery osoby związane z wyprowadzaniem pieniędzy z Wisły Kraków. Zatrzymana we wtorek Marzena S. była przesłuchiwana przez jedenaście godzin w środę, przesłuchanie kontynuowano jeszcze w czwartek. Narkotyki z pieniędzy Wisły Kraków i położna, która "pod szpital podjeżdżała nowym porsche" Za pieniądze... czytaj dalej »

W czwartek wieczorem sąd ma zdecydować o zastosowaniu aresztu wobec niej oraz Roberta S., byłego wiceprezesa Wisły Kraków, i Anny M.-Z., żony gangstera Grzegorza Z. pseudonim "Zielak", który przejął kontrolę nad klubem w latach 2016-2018. Na wolność, po wpłaceniu 50 tysięcy złotych poręczenia, wyszedł już Tadeusz C., były prezes i członek rady nadzorczej Wisły Kraków.

Wszystkim śledczy z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zarzucają, że dopuścili się nadużyć, które spowodowały uszczuplenie kasy Wisły na łączną kwotę około 10 milionów.

Jak dowiaduje się tvn24.pl, zarzuty w tej sprawie usłyszał również Damian D., który był wiceprezesem Wisły w latach 2017-2018, a wcześniej między innymi prezesem Stowarzyszenia Kibiców Wisły Kraków.

Współpraca z wymiarem sprawiedliwości

Mężczyzna trafił do aresztu w kwietniu tego roku. Śledczy z małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej postawili mu zarzuty udziału w gangu kiboli "Wisła Sharks", który przejął kontrolę nad klubem oraz handlu narkotykami na dużą skalę. Damian D. trafił za kraty po tym, jak współpracę z policją podjął Paweł M. pseudonim "Misiek", szef gangu "Wisła Sharks". Według "Miśka" pieniądze, które Damian D. wyprowadzał z Wisły, były przeznaczane na zakup narkotyków. W areszcie Damian D. zdecydował się na współpracę z wymiarem sprawiedliwości.

W związku z tym wątek śledztwa dotyczący mężczyzny 24 lipca został przeniesiony z krakowskiej Prokuratury Krajowej, która wyjaśnia kryminalną działalność kiboli Wisły, do poznańskiej Prokuratury Regionalnej, która z kolei zajmuje się wyjaśnianiem przestępstw gospodarczych, do których miało dochodzić w klubie. Natomiast Damiana D. przewieziono z Małopolski do aresztu w Poznaniu. "Z pieniędzy klubu ci ludzie kupowali narkotyki". Byli członkowie zarządu Wisły Kraków usłyszeli zarzuty Była prezes Wisły... czytaj dalej »

Z ustaleń tvn24.pl wynika, że wczoraj Damian D. usłyszał zarzuty niemal identyczne do tych, które przedstawiono Marzenie S.

Nie wypłaciła należnych wynagrodzeń piłkarzom

Według ustaleń śledztwa Marzena S. była członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, a jej działalność jako prezes Wisły naraziła klub na straty w wysokości 7,3 mln. Jej wina miała polegać m.in. na niewypłacaniu należnych wynagrodzeń piłkarzom, którzy z powodu zaległości mogli odejść do innych drużyn z winy Wisły. W ten sposób krakowski klub miał stracić Jakuba Bartkowskiego, Zorana Arsenica, Tibora Halilovića i Dawida Korta, którzy rozwiązali kontrakty z powodu zaległości zimą 2019 r., oraz Marko Kolara, który w styczniu 2019 r. z powodu zaległości rozwiązał kontrakt z Wisłą. Po kilku dniach podpisał nowy, ale na warunkach niekorzystnych dla Wisły, przez co finalnie odszedł w czerwcu 2019 roku do Holandii.

Z kolei Robert S., były wiceprezes Wisły Kraków, odpowiada między innymi za doprowadzenie do wypłacenia 824 100 złotych żonie Grzegorza Z. ps. "Zielak", który był jednym z szefów gangu Sharksów, kontrolującego krakowski klub. Anna M.-Z. także usłyszała zarzuty - przywłaszczenia 824 tysięcy złotych.

Tadeusz C., który był przewodniczącym rady nadzorczej Wisły, ma odpowiedzieć za doprowadzenie do podjęcia uchwały, na podstawie której bezprawnie zwiększono pensje zarządowi klubu, czyli Marzenie S. i Damianowi D. Wypłacono im nielegalnie z tego tytułu 1,3 mln złotych. Część tych pieniędzy miała być przeznaczona na zakup narkotyków przez kiboli.