Ukrywa się od pół roku, opublikował nagranie. Były lider partyzantów oskarża rząd

Kolumbia na drodze do pokoju. "Najdłuższa wojna domowa współczesnego świata"

Video: TVN24 BiS

Kolumbia na drodze do pokoju. "Najdłuższa wojna domowa...

01.05 | Ta wojna pochłonęła prawie 250 tysięcy ofiar, a niemal 8 milionów wygnała z domów. Kolumbia po ponad 52 latach jest na drodze do pokoju. - To chyba najdłuższa wojna domowa współczesnego świata. Toczona przez kilka armii, z tego tylko jedną regularną - mówi Maciej Stasiński, autor reportażu o zmianach zachodzących w kraju Ameryki Południowej. - Wojna wzięła się z późnych lat czterdziestych, kiedy doszło do bardzo ciężkich starć między dwiema partiami - wspomina gość TVN24 BiS

»