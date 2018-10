Stracił certyfikaty po akcji Misiewicza w Centrum NATO. Sąd mu je przywrócił

Video: tvn24

07.02 | Sprawa jest bardzo bulwersująca, to jest kolejna wpadka Misiewicza, to jest kolejna kompromitacja Misiewicza, tylko tym razem to kompromitacja międzynarodowa - ocenił Marcin Kierwiński (PO). Wtórowała mu Joanna Scheuring-Wielgus i Czesław Mroczek (PO), który mówił, że to totalny bałagan i chaos w funkcjonowaniu ekipy w Ministerstwie Obrony Narodowej. Z kolei Stanisław Pięta (PiS) bronił Bartłomieja Misiewicza i Antoniego Macierewicza, który uważa, że "pośpiech był jak najbardziej uzasadniony". Posłowie odnieśli się do wszczęcia śledztwa dotyczące nocnego wejścia do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.

