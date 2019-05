Ukrywał się przez 17 lat. Były przywódca ETA schwytany





Foto: ALFREDO ALDAI / PAP/EPA | Video: Reuters Josu Ternera na wiecu w Bilbao w 2002 roku

Josu Ternera, były przywódca baskijskiej separatystycznej organizacji terrorystycznej ETA, oskarżony przez hiszpańskie władze o udział w ataku z 1987 roku, w którym zginęło 11 osób, został zatrzymany we Francji - poinformowało w czwartek hiszpańskie MSW.

ETA opisała 60 lat swoich zamachów Baskijski... czytaj dalej » Antonio Urrutikoetxea, znany jako Josu Ternera, został zatrzymany w ramach francusko-hiszpańskiej operacji w mieście Sallanches w departamencie Górna Sabaudia - dodał resort spraw wewnętrznych.

Ternera przewodził ETA w latach 80., kiedy doszło do jednego z najkrwawszych ataków organizacji - w 1987 roku w Saragossie przeprowadzono zamach na koszary Gwardii Cywilnej, w którym zginęło 11 osób, w tym pięcioro dzieci.

Odchodzenie od walki zbrojnej

ETA wyraża "prawdziwe ubolewanie". Ofiary: to godne pożałowania ETA, czyli... czytaj dalej » Działająca od lat 60. ETA próbowała doprowadzić do powstania niezależnego państwa na obszarach północnej Hiszpanii i południowej Francji, uciekając się często do ataków terrorystycznych. W wyniku zamachów dokonanych przez jej członków zginęło ponad 800 osób, z czego połowę stanowili wojskowi i policjanci, a połowę cywile.



Członkowie ETA często współpracowali z innymi organizacjami terrorystycznymi, takimi jak irlandzka IRA, włoskie Czerwone Brygady czy zbrojne ugrupowania palestyńskie. Byli też wspierani przez reżim libijskiego przywódcy Muammara Kaddafiego i władze komunistycznej Kuby.



Rozpoczęty pod koniec lat 90. proces odchodzenia od walki zbrojnej zaowocował deklaracją władz ETA z marca 2016 roku, w której przywódcy organizacji zapowiedzieli zamiar rozbrojenia się i przekazania swojego arsenału. W kwietniu 2017 roku ETA dostarczyła francuskim służbom adresy swoich 12 magazynów broni, a w kwietniu 2018 roku baskijscy separatyści oddali w Bajonnie dwie skrzynie z bronią palną.



W maju ubiegłego roku ETA poinformowała o zakończeniu działalności i całkowitym rozwiązaniu struktur. Następnego dnia Ternera w nagranym wcześniej oświadczeniu poinformował o "całkowitym rozwiązaniu struktur baskijskiej organizacji".



Ówczesny premier Hiszpanii Mariano Rajoy zapowiedział, że mimo likwidacji struktur ETA członkowie tej separatystycznej organizacji będą musieli ponieść odpowiedzialność za akty terroru przeprowadzone na terytorium kraju.