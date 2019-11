Były prezydent USA Jimmy Carter trafił do szpitala

12.11 | Były prezydent Stanów Zjednoczonych 95-letni Jimmy Carter, został w poniedziałek przewieziony do kliniki uniwersyteckiej w Atlancie, gdzie ma być poddany operacji obniżenia nacisku na mózg, spowodowanego krwawieniem po ostatnich upadkach - poinformował ośrodek jego imienia Carter Center.

