Były prezydent Peru zatrzymany w USA

- Z jednej strony bardzo byśmy się ucieszyli, że nasze pensje będą urzędowo podniesiono do 1500 euro, ale z drugiej strony oznaczałoby to kompletną recesję w Polsce. Ja się obawiam, że tego typu propozycja będzie wykorzystana do prób ograniczenia konkurencyjności - tak o obietnicach i pomysłach socjalnych nowej szefowej Komisji Europejskiej mówił na antenie TVN24BiS główny ekonomista PwC Witold Orłowski. czytaj dalej »