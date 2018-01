Foto: Robert Gardziński/Forum Video: tvn24

Cimoszewicz: nowelizacja ustawy o IPN upoważnia organizacje...

30.01 | Nowelizacja ustawy o IPN upoważnia organizacje społeczne do składania doniesień - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Włodzimierz Cimoszewicz. - Jeżeli ustawa wejdzie w życie i pan mnie jeszcze raz zaprosi na podobną rozmowę, a ja powiem to, co dzisiaj, to jutro organizacje społeczne złożą doniesienie do prokuratury i ta będzie mnie nękała - mówił.

