Były PR-owiec Tuska "podrzuca pomysły" Platformie

Video: tvn24

22.09 | - Dla młodych prawników i dla młodych sędziów otworzyć kanały awansu, po to też żeby wymiar sprawiedliwości był jak najbardziej sprawiedliwy - mówił Mateusz Morawiecki na konwencji regionalnej PiS w Olsztynie. - Co równie ważne: niezależny, obiektywny, transparentny, i efektywny, bo mamy jeden z najbardziej nieefektywnych, co przyznaje nawet Komisja Europejska, wymiarów sprawiedliwości w całej Unii Europejskiej. To jest naprawa, która się teraz zaczęła, będziemy ją kontynuować i na pewno dotrzemy do celu - zaznaczył.

