Były oficer CIA skazany na 20 lat. Za szpiegostwo dla Chin

62-letni Kevin Patrick Mallory, były oficer CIA został skazany na 20 lat więzienia za szpiegostwo na rzecz Chin, osłabianie bezpieczeństwa USA i składanie fałszywych zeznań. Informację przekazał Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Były agent CIA szpiegował dla Chin. Echa jednej z największych porażek wywiadu USA Były oficer CIA... czytaj dalej » Pochodzący z miasta Leesburg w stanie Wirginia, Mallory był wieloletnim współpracownikiem Centralnej Agencji Wywiadowczej. Pracował jako tajny agent, jako kontraktor zamówień wojskowych i jako oficer wywiadu, współpracujący z agencją wywiadu wojskowego (DIA). Miał dostęp do najbardziej poufnych informacji i newralgicznych danych.

"Ta sprawa to kolejny przypadek wpisujący się w bardzo niepokojący trend podejmowania przez byłych oficerów wywiadu USA współpracy ze służbami chińskimi, zdrady własnego kraju i sprzeniewierzenia zaufania kolegów" - zaznaczył w oświadczeniu wydanym w piątek zastępca prokuratora generalnego do spraw bezpieczeństwa narodowego John Demers.

Wśród materiałów obciążających Mallory'ego - pisze Reuters - był zapis z kamery w magazynach FedExu w Leesburg, gdzie były agent CIA kopiował całą serię dokumentów opatrzonych gryfem "tajne" i "poufne". Wszystkie te dokumenty śledczy znaleźli następnie w jego domu.

Trzeci przypadek

Demers przypomniał, że to już trzeci taki przypadek. W marcu były agent wywiadu wojskowego USA (DIA) Ron Rockwell Hansen przyznał się do szpiegowania na rzecz Pekinu, a 2 maja do szpiegostwa dla ChRL przyznał się zatrzymany w styczniu inny były agent CIA, 53-letni Jerry Chun Shing Lee.

Amerykanie szpiegują w Niemczech w obawie przed rosyjskimi "kretami"? Działalność CIA w... czytaj dalej » Według resortu sprawiedliwości Lee został zwerbowany przez dwóch chińskich agentów, którzy zaoferowali mu 100 tysięcy dolarów i "opiekę na całe życie" w zamian za tajne informacje dotyczące operacji CIA oraz ich terminów i lokalizacji.

W latach 2010-2013 na konto bankowe Lee nadchodziły pieniądze za działalność szpiegowską. FBI znalazło też w 2012 roku, podczas przeszukania pokoju hotelowego w Honolulu, w którym zatrzymał się podejrzany, jego odręczne notatki na temat zadań wykonywanych dla CIA.

Dotyczyły one między innymi "danych dostarczonych przez współpracowników CIA, ich prawdziwych nazwisk, miejsc spotkań operacyjnych, telefonów oraz informacji na temat tajnych obiektów" - głosi komunikat resortu.

Lee został zatrzymany jednak dopiero sześć lat później. Władze USA nie poinformowały, dlaczego jego aresztowanie i oskarżenie zajęło tyle czasu. Jak podaje CNBC wyrok w sprawie Lee powinien zapaść 23 sierpnia.

Od 2010 roku do końca roku 2012 Chińczycy zabili kilkanaście tzw. źródeł, które CIA posiadała w Chinach i uwięziły co najmniej sześć innych osób. W ocenie szefa FBI Christophera Wraya "pod względem wywiadu gospodarczego, Chiny stanowią obecnie dla USA największe zagrożenie".