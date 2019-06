Michał Misiak po ekskomunice. "Chciałem być księdzem i mężem"





Foto: HENRYK PRZONDZIONO / Gosc Niedzielny / FORUM | Video: Facebook/Michał Misiak We wtorek Michał Misiak opublikował siedem filmów, w których opowiada o powodach swojej ekskomuniki

Walczyłem mocno, jeździłem do biskupa, mówiłem, że sobie nie radzę, że się zakochałem, on mnie przenosił na następną parafię, potem znowu przychodziła jakaś przyjaźń, czysta, bez współżycia. Trwały takie relacje lata. To było wielkie cierpienie, bo nie można dotknąć dziewczyny, pójść za rękę - mówł Michał Misiak na nagraniu, na którym opowiada o powodach swojej ekskomuniki. Tłumaczy, że zaczął narastać w nim "konflikt między życiem w celibacie a pragnieniem serca, pragnieniem niezwiązanym z seksualnością, ale troski o kobietę, walki o nią, ochronę jej i kochanie, noszenie na rękach".

Archidiecezja łódzka poinformowała, że ksiądz Michał Misiak zaciągnął na siebie karę ekskomuniki latae sententiae (ekskomunika wiążąca mocą samego prawa, zaciąga ją winowajca przez sam fakt popełnienia przestępstwa, jeśli prawo tak stanowi) i został usunięty z urzędów kościelnych. Ksiądz Misiak z Łodzi ekskomunikowany. Na podstawie przepisu o heretykach Jeden z... czytaj dalej »

Jak wytłumaczył w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych ojciec Remigiusz Recław, ostatni proboszcz księdza Misiaka, powodem ekskomuniki był fakt, że duchowny ten przyjął drugi chrzest, "którego udzielił mu protestant". - Przyjęcie drugiego chrztu przez katolika sprawia, że z automatu zaciąga on na siebie karę ekskomuniki - wyjaśnił jezuita. Dodał, że ksiądz Misiak potwierdził, iż nie odnowił chrztu, lecz przyjął chrzest raz jeszcze.

"Moje serce jest wciąż katolickie"

We wtorek na koncie Michała Misiaka na jednym z portali społecznościowych opublikowanych zostało siedem filmów, w których opowiada o powodach swojej ekskomuniki.

- Tu nie chodzi o jakiś chrzest, tu nie chodzi o wystąpienie z Kościoła Katolickiego. Ja Kościół Katolicki kocham, a na dobrą sprawę z żadnego Kościoła nie zostałem usunięty, jestem w Kościele, kocham Kościół - mówi. Dodaje, że nie jest protestantem ani prawosławnym, według prawa nie jest też katolikiem. - Ale moje serce jest wciąż katolickie. I to serce nie protestuje, jest tam wdzięczność, jakaś potężna nadzieja, budząca się, i miłość już od dawna, wielka miłość, która przynagla mnie do życia w prawdzie. Prawda to jest powód tego zamieszania - podkreśla.

- Przez całą moją młodość załączyły się we mnie takie mechanizmy obronne, które wyparły całą seksualność, nieczystość - tłumaczy. Wyparcie całkowite, że ja potrzebuję bliskości, relacji. Mam być księdzem, a ksiądz żyje w celibacie i ja muszę już żyć jak ksiądz - mówi. Proboszcz wyjaśnia powód ekskomuniki księdza Misiaka Jeden z... czytaj dalej »

"Pragnienie rodziny, małżeństwa, relacji - nagle Bóg to odblokował"

Przyznaje, że kiedy zaczął być księdzem, "Bóg wszystko odblokował". - To, co było we mnie zablokowane, zamrożone - pragnienie rodziny, małżeństwa, relacji, miłości oblubieńczej - nagle Bóg to odblokował - podkreśla.

- Przez wszystkie te lata miałem ogromną walkę, bardzo chciałem kochać, jak każdy człowiek powołany przez Boga do tego, aby tworzyć jedno z kobietą, aby być jednym ciałem, aby iść w stronę małżeństwa, tak Biblia mówi - wyjaśnia.

"Konflikt między życiem w celibacie a pragnieniem serca"

Misiak tłumaczy. że zaczął narastać w nim "konflikt między życiem w celibacie a pragnieniem serca, pragnieniem dobrym, pragnieniem niezwiązanym z seksualnością, ale troski o kobietę, walki o nią, ochronę jej i kochanie, noszenie na rękach". - Walczyłem mocno, jeździłem do biskupa, mówiłem, że sobie nie radzę, że się zakochałem, on mnie przenosił na następną parafię, potem znowu przychodziła jakaś przyjaźń, czysta, bez współżycia. Trwały takie relacje lata. To było wielkie cierpienie, bo nie można dotknąć dziewczyny, pójść za rękę - opowiada.

Jak mówi, celibat "nie zawiera się w istocie kapłaństwa". - To nie jest tak, że każdy, kto jest powołany do służby bożej, musi żyć w celibacie. To nie jest prawo od Boga, to jest prawo ludzkie - zaznacza.

Misiak twierdzi, że sześć lat temu zaczął pisać listy w swojej sprawie do papieża Franciszka. - Co roku wysyłałem listy, bo odpowiedzi nie było - mówi.

Dodaje, że rozmawiał szczerze ze swoim biskupem. - Jęczałem, płakałem, jeździłem na zawierzenia. Rok temu przedstawiłem takie zawierzenie: pragnę być mężem! - relacjonuje.

- Oficjalnie chciałem, żeby mnie Kościół zwolnił z tej przysięgi celibatu, ale żebym był księdzem. Bo ja zawsze chciałem być księdzem. Nigdy nie chciałem rzucić sutanny. Chciałem być księdzem i mężem. Takie marzenie. Sześć lat mnie to trzymało - mówi.

Co to jest ekskomunika?

Ekskomunika to "kara", która wyłącza z czynnego udziału w życiu Kościoła. Oprócz wyłączenia z pełnienia funkcji kościelnych, pozbawia możliwości przyjmowania sakramentów i pełnienia funkcji jak na przykład bycie chrzestnym.

Istnieją dwa rodzaje ekskomuniki.

Pierwszy - gdy zapada ona z mocy prawa, czyli wraz z popełnieniem danego czynu. Dzieje się to, kiedy osoba świadomie i bez żadnych wpływów z zewnątrz dopuszcza się takich czynów, jak między innymi aborcja, profanacja eucharystii, złamanie tajemnicy spowiedzi czy przemoc fizyczna wobec biskupa Rzymu.

Drugi - mocą dekretu władzy kościelnej, nałożony za poważne przestępstwa.

W przypadku księdza Misiaka, w grę wchodził pierwszy rodzaj ekskomuniki.

Nietuzinkowa postać archidiecezji łódzkiej

Ksiądz Misiak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych duchownych w archidiecezji łódzkiej. Znany jest z niekonwencyjnych działań. Przed laty zorganizował między innymi Chrystotekę - imprezę, podczas której młodzi ludzie mogli słuchać muzyki, tańczyć, bawić się, a także spowiadać. Był twórcą chrześcijańskiej szkoły tańca Dance Hope, w której uczyli się przede wszystkim młodzi ludzie z trudnych środowisk.

Nocą spacerował po ulicach centrum Łodzi i spowiadał. Walczył przeciwko dopalaczom, poszedł z kolędą do agencji towarzyskiej.