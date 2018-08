Byli szefowie NATO chcą, by nowa kwatera nosiła imię McCaina





Trzej byli sekretarze generalni NATO Anders Fogh Rasmussen, George Robertson oraz Javier Solana zaapelowali, by nowa kwatera główna Sojuszu w Brukseli nosiła imię amerykańskiego senatora Johna McCaina, który zmarł w ubiegłym tygodniu. NATO nie mówi nie.

Trumna McCaina wystawiona publicznie. Żona i dzieci żegnały senatora W środę w... czytaj dalej » "Jako trzej byli sekretarze generalni NATO uważamy, że Sojusz Północnoatlantycki jest kamieniem węgielnym stabilnego, pokojowego i wolnego świata. Niewiele rzeczy symbolizuje ten sojusz i trwałe korzyści z amerykańskiego globalnego przywództwa tak wyraźnie jak życie i praca Johna McCaina" - napisali w czwartkowym liście otwartym Rasmussen, Robertson i Solana.



Jak podkreślili, mimo że McCain był senatorem Stanów Zjednoczonych, wszyscy w Europie uważali, że jest on "jednym z nas". "Bez względu na to, czy chodziło o sprawę wolności w byłych krajach radzieckich w Europie Wschodniej, czy o obronę wielostronnego porządku międzynarodowego w czasach sceptycyzmu, jego dzieło było drogowskazem dla wszystkich, którzy wierzą, że jedność transatlantycka jest jedynym środkiem zapewniającym pokój" - wskazali byli sekretarze. Wezwali przy tym NATO, by odpłaciło Amerykanowi za jego służbę, nazywając nową kwaterę główną jego imieniem.

Rzeczniczka Sojuszu Oana Lungescu przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że "propozycja będzie dokładnie przeanalizowana". - Sekretarz generalny ma ogromny szacunek dla senatora McCaina - podkreśliła.



Sam Stoltenberg tuż po śmierci senatora pisał na Twitterze, że będzie on zapamiętany zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Europie za swoją odwagę, charakter, a także mocne wsparcie dla NATO.

Orędownik Polski w NATO

"Przezwyciężenie bolesnej przeszłości". W Wietnamie oddano hołd McCainowi W stolicy... czytaj dalej » McCain, wielokrotnie odznaczony za męstwo pilot marynarki wojennej, jeniec wojenny i polityk Partii Republikańskiej, zmarł w sobotę w swoim domu w mieście Sedona w stanie Arizona. Polityk, który był wybierany na senatora sześciokrotnie, miał 81 lat.

Był on jednym z pierwszych zwolenników rozszerzenia NATO o dawne komunistyczne państwa, takie jak Polska. Był też zdecydowanym przeciwnikiem rewizjonistycznej, agresywnej w stosunku do sąsiadów polityki Rosji Władimira Putina.



Nowa siedziba NATO w Brukseli, która jest politycznym i administracyjnym centrum Sojuszu, została uroczyście otwarta przez przywódców krajów należących do organizacji w 2017 roku. Przenosiny do nowych budynków zlokalizowanych przy Bulwarze Leopolda III w belgijskiej stolicy odbyły się w tym roku.