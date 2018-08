Warta Poznań sprzedana. Nowy właściciel za pierwszoligowy klub zapłaci 9 złotych i 50 groszy

Była modelka "Playboya" Izabella Łukomska-Pyżalska nie będzie już właścicielką Warty Poznań. Klub trafi w ręce biznesmena z podpoznańskiego Lubonia. Ten nabył go za... 9 złotych i 50 groszy.

Wszystko przez finansowe problemy właścicielki klubu. Kłopoty firmy deweloperskiej, która należy do rodziny Pyżalskich, bezpośrednio wpływały na funkcjonowanie klubu.

Długi rosły z meczu na mecz

Pieniędzy brakowało na pensje piłkarzy i bieżące, nawet najbardziej podstawowe, wydatki. Sytuację skomplikował... awans piłkarzy z II do I ligi. Klub musiał bowiem zainwestować w stadion, który nie spełniał wymogów tej klasy rozgrywkowej. Na to jednak zabrakło pieniędzy. Dotąd modernizacji nie zakończono.

Klub mecze w roli gospodarza rozgrywa na razie w oddalonym o 60 km Grodzisku Wielkopolskim. Dla klubu organizacja każdego takiego spotkania to dodatkowe koszty za wynajem. Wobec spodziewanej niskiej frekwencji klub nie zgłaszał jednak tych meczów jako imprezy masowej. To z kolei skutkowało karami ze strony PZPN - za każde spotkanie 10 tysięcy złotych grzywny.

Strajk przyspieszył rozmowy

Nad klubem wisiało widmo wycofania z rozgrywek. Nadzieją był tajemniczy inwestor, który zgłosił się do klubu i chciał go przejąć. Rozmowy trwały od kilku tygodni.

W końcu nie wytrzymali sami piłkarze - we wtorek ogłosili strajk. Odmówili treningów i zapowiedzieli, że nie pojadą na najbliższy mecz do Tych, jeżeli nie dojdzie do zmian właścicielskich i tym samym nie dostaną zaległych pieniędzy.

Poskutkowało - w środę Izabela Łukomska-Pyżalska, po kilkugodzinnych negocjacjach, zgodziła się na sprzedaż klubu.

Nim jednak doszło do porozumienia, w klubie było nerwowo. - Piłkarze doskonale zdawali sobie sprawę, że za drzwiami sali konferencyjnej toczą się rozmowy kluczowe dla ich przyszłości. Wielu z nich ma rodziny, dzieci na utrzymaniu. Zawodnicy od pewnego czasu byli czarowani przez dotychczasowe władze obietnicami bez pokrycia. Gdy około południa ponad dwudziestu zawodników, korzystając z chwili przerwy, weszło do sali konferencyjnej, to zrobiło się już naprawdę gorąco. Adrian Lis (bramkarz Warty - dop. red.) rozdygotany zaapelował do Jakuba Pyżalskiego, by ten przestał ich zbywać przerzucaniem odpowiedzialności na innych - relacjonuje Damian Smyk, dziennikarz Weszło.com, który w środę śledził sytuację w klubie z Drogi Dębińskiej.

Tajemniczy inwestor

- Pani Łukomska-Pyżalska oraz pan Farjaszewski wyszli z sali konferencyjnej i poinformowali, że porozumienie zostało osiągnięte. Zapytaliśmy o to, dlaczego negocjacje trwały aż sześć godzin i w czym tkwił problem - odpowiedzi nie dostaliśmy. Zapytaliśmy o intencje nowego właściciela - odpowiedzi nie dostaliśmy. Poprosiliśmy tylko o to, by pan Farjaszewski się przedstawił, ale znów zostaliśmy z niczym. Nowy właściciel prosił o cierpliwość i zapewniał, że o wszystkim poinformuje we właściwym czasie, po podpisaniu wszystkich dokumentów. A zatem wiedzieliśmy tyle, że nie wiedzieliśmy nic - mówi Smyk.

Warta ledwie dyszy

Na razie wiadomo tyle, że Farjaszewski klub kupił za... 9 złotych i 50 groszy. Skąd taka kwota? - Pakiet akcji Warty Poznań S.A. to 10 tysięcy akcji. 500 ma stowarzyszenie, czyli klub sportowy Warta Poznań, pozostałe 9,5 tys. należały do Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej. Za jedną akcję zapłacono 1 grosz plus VAT. Trzeba jednak pamiętać, że poza akcjami, przejął on długi, które wynoszą obecnie około 700 tysięcy złotych - wyjaśnia Wieczorek.

Jak dodaje, o inwestorze wkrótce dowiemy się więcej. - Prawdopodobnie w poniedziałek zaprezentuje się na konferencji prasowej - mówi.

Siedem lat z byłą modelką

Gdy objęła stery w Warcie, sytuacja wyglądała bardzo podobnie jak teraz - od kilku miesięcy nie płacono pensji piłkarzom, długi rosły, klubowi groziło wycofanie z rozgrywek. Na "dzień dobry" spłaciła długi, kupiła kilku piłkarzy ze znanymi nazwiskami.

- Pracuję w branży budowlanej i takiej firmy nie sposób prowadzić lekką ręką. Będę pilnowała porządku, dyscypliny, żeby wszystko wyglądało tak, jak powinno - podkreślała krótko po przejęciu klubu.

Szybko udało jej się przyciągnąć kibiców na stadion. Ale o to było nietrudno - wstęp na pierwsze mecze był bezpłatny. Dodatkowo na pierwszy tysiąc osób czekał darmowy posiłek, a hostessy rozdawały klubowe szaliki. Na pierwszym spotkaniu pojawiło się rekordowe 17 tysięcy widzów.

Drużynę opuściło kilkunastu zawodników i spadła z ligi. Po kolejnym sezonie klub wycofał się też z II ligi. Wówczas Łukomska-Pyżalska odrzuciła ofertę sprzedaży klubu ówczesnego wiceprezesa Macieja Dittmajera. Jak informowała, miał on zaproponować jej "kwotę mniejszą od kosztu budowy chociażby ogrodzenia z kołowrotkami wokół stadionu przy Drodze Dębińskiej, jednocześnie nie przedstawiając gwarancji finansowych dalszego bytu piłkarskiej Warty".

W 2015 r. Warta wygrała ligę, jednak przegrała baraż o awans do II ligi. Do II ligi wróciła rok później. Awans na zaplecze ekstraklasy wywalczyła w tym roku.

- W ostatnim czasie wiele złego mówiło się o rodzinie Pyżalskich. Trzeba jednak pamiętać, że to oni uratowali w 2011 roku Wartę. Nikt im tego już nie zabierze - podkreśla Michał Wieczorek.

Warta Poznań jest najstarszym poznańskim klubem. "Zieloni" powstali w 1912 roku. Są dwukrotnymi mistrzami Polski - w 1929 i 1949 roku. W ekstraklasie klub ostatni raz występował w 1995 roku.