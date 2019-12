Przyszli na imprezę, zostali stratowani. Wyrok za koszmar na studenckich otrzęsinach





Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał wyrok w sprawie tragedii na imprezie studenckiej w 2015 roku. Podczas otrzęsin na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy stratowanych zostało troje studentów. Na kary od sześciu miesięcy do roku więzienia w zawieszeniu skazane zostały trzy osoby, które - zdaniem sądu - w jakimś stopniu przyczyniły się do tragedii. Czwarty oskarżony, były prorektor uczelni, został uniewinniony. Wyrok jest nieprawomocny.

Obszernie o tej tragedii pisaliśmy na tvn24.pl w niedzielę. W zakończonym właśnie procesie na ławie oskarżonych zasiadły cztery osoby.

Ewa Ż. (przewodnicząca uczelnianego samorządu studenckiego) odpowiadała przed sądem za prowadzenie imprezy masowej bez zezwolenia i umożliwienie sprzedaży alkoholu bez pozwolenia. Została skazana na karę roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Andrzej Z. (wieloletni pracownik firmy ochroniarskiej, którą wynajęto na otrzęsiny) miał nienależycie rozmieścić pracowników ochrony w poszczególnych miejscach i nie zapewnić im środków łączności (na 14 pracowników ochrony przydzielił trzy krótkofalówki), co doprowadziło do powstania zagrożenia, na które nie zareagował. Sąd uznał go za winnego i skazał na karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności. On również nie pójdzie za kraty, bo wykonanie kary zostało warunkowo zawieszone na dwa lata.

Z kolei były rektor Antoni B. i były prorektor Janusz P. zostali oskarżeni o niedopełnienie obowiązków. Byłemu rektorowi zarzucono nieprzygotowanie procedur dotyczących bezpieczeństwa na uczelni, a byłemu prorektorowi - udzielenie ustnej zgody na przeprowadzenie otrzęsin bez porozumienia się w tej sprawie z rektorem.

Byłemu rektorowi Antoniemu B. sąd wymierzył karę sześciu miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Były prorektor Janusz P. został uniewinniony.

Wyrok nie jest prawomocny.

Trzy ofiary

Tragedia wydarzyła się w nocy z 14 na 15 października 2015 roku podczas otrzęsin na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym.

W łączniku pomiędzy dwoma budynkami, w których odbywała się impreza, stłoczyło się tak dużo osób, że w pewnym momencie zaczęło im wręcz brakować powietrza do oddychania, a gdy okazało się, że trudno przez tłum przecisnąć się do wyjścia, wybuchła panika i studenci zaczęli się tratować. Bezpośrednio po wypadku hospitalizowanych zostało kilkunastu uczestników imprezy. Krótko po przewiezieniu do szpitala zmarła 24-letnia studentka, a po trzech dniach, również w szpitalu, zmarł 19-letni student.

1 listopada ub.r. zmarła kolejna osoba poszkodowana podczas imprezy - 20-letnia studentka.

"Koszmar, koszmar, koszmar"

Podczas procesu prokuratura podkreślała, że tragiczne otrzęsiny były de facto imprezą masową.

W tej sytuacji konieczne było wystąpienie o pozwolenie do prezydenta miasta, a także otrzymanie opinii straży pożarnej, powiadomienie policji i zapewnienie obecności służb medycznych. Biegły powołany przez śledczych ocenił:

"Koszmar, koszmar, koszmar. Ta impreza nie powinna się odbyć, nie spełniała żadnych norm".

W akcie oskarżenia ustalono też, że jedyne drzwi ewakuacyjne w budynku, gdzie odbywały się otrzęsiny, były zamknięte. Według ustaleń policji w imprezie na UTP brało udział ok. 1,2 tys. studentów. Władze uczelni informowały, że w imprezie uczestniczyło ok. tysiąca osób, a dopuszczalna liczba przebywających jednocześnie w obu budynkach osób to ok. 700-800.