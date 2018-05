Pijane ruszyły w miasto na rowerach. Upadki i jazda zygzakiem

Foto: KWP w Bydgoszczy Video: TVN24/ KMP Gdańsk

Policjanci złapali uciekającego rowerzystę

4.01| Rowerzysta przejechał obok patrolujących policjantów. Funkcjonariusze zauważyli wystające z plecaka nożyce do cięcia metalu. Kiedy chcieli zatrzymać mężczyznę, ten zaczął uciekać. Policjanci gonili go radiowozem. Nagle jeden z nich wysiadł z samochodu i zaczął biec za podejrzewanym. Dogonił go, obezwładnił i doprowadził do radiowozu. 37-latek usłyszał 19 zarzutów.

»