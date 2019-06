Wystarczyła sekunda. Tramwaj przejeżdża, szyna wyskakuje

Tramwaj przejeżdża, a tuż za nim szyna wyrywa się z jezdni, wyginając się w łuk. Na nagraniu zarejestrowanym z pojazdu stojącego na ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy widać, że wystarczyła sekunda, by torowisko stało się nieprzejezdne. Przyczyną tego niecodziennego zjawiska była wysoka temperatura. Przy jezdni mogła sięgać ponad 40 stopni.

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu. - W wyniku rozprężenia na ulicy Jagiellońskiej szyna odbiła do góry - wyjaśniał Krzysztof Kosiedowski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - To pierwsza tego typu awaria od paru lat - dodał.

Rozgrzane torowisko

- W mieście jest bardzo gorąco, temperatura sięga ponad 30 stopni, przy jezdni ponad 40, a na torowisku jeszcze więcej - wyjaśniał rzecznik ZDMiKP w Bydgoszczy.

Torowisko zostało już naprawione.

We wtorek otrzymaliśmy na Kontakt 24 dwa zdjęcia przedstawiające wygiętą, wyrwaną z jezdni szynę.

