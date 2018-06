Mniej unijnych pieniędzy dla Polski. Buzek: nie wystarczy mówić "nie zgadzamy się"

Video: tvn24

Groźba mniejszych środków z unijnego budżetu dla Polski

29.05 | Są cięcia w unijnym budżecie i nowa propozycja dla Polski. Niezbyt korzystna, bo budżet na politykę spójności w porównaniu z poprzednim zmalał dla nas o 23 procent. A to oznacza jedno: Polska znajdzie się wśród krajów, które dotkną największe cięcia. Kto to odczuje? Na co będzie mniej pieniędzy?

»