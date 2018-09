Schwarzenegger: mój bohater. Stallone: smutny dzień. Gwiazdy żegnają Burta Reynoldsa





»

Gwiazdy kina w mediach społecznościowych żegnają zmarłego Burta Reynoldsa. Arnold Schwarzenegger napisał o nim: był jednym z moich bohaterów. Sylvester Stallone dodał, że to smutny dzień.

Nie żyje Burt Reynolds Był... czytaj dalej » Burt Reynolds zmarł w wieku 82 lat w szpitalu na Florydzie.

Gwiazdy showbiznesu za pośrednictwem portali społecznościowych wspominają aktora i żegnają go.

"Był pionierem"

"Burt Reynolds był jednym z moich bohaterów. Był pionierem. Pokazał jak zmienić się ze sportowca w najlepiej zarabiającego aktora i zawsze mnie inspirował. Miał też świetne poczucie humoru" - napisał na Twitterze Arnold Schwarzenegger.



Burt Reynolds was one of my heroes. He was a trailblazer. He showed the way to transition from being an athlete to being the highest paid actor, and he always inspired me. He also had a great sense of humor - check out his Tonight Show clips. My thoughts are with his family. — Arnold (@Schwarzenegger) 6 września 2018

"Twardziel"

"To smutny dzień. Mój przyjaciel Burt Reynolds odszedł. Pamiętam go z 1979 roku. Zawsze przypominał mi, że powinienem go obsadzić jako pułkownika Trautmana w 'Rambo - pierwsza krew'" - wspominał Sylvester Stallone. "Powiedziałem, że to niemożliwe, bo jesteś za drogi i za sławny i prawdopodobnie większym twardzielem niż Rambo. Śmiał się. Miał świetne poczucie humoru i lubiłem jego towarzystwo. Spoczywaj w pokoju Buddy" - dodał.



Wyświetl ten post na Instagramie. A sad day, my friend BURT REYNOLDS Has passed away. I remember him back in 1979, he always reminded me that I should’ve cast him as Colonel Trautman in FIRST BLOOD , I said that’s impossible, because you’re too expensive and too famous, and probably tougher than Rambo ! He laughed , He had a great sense of humor and I enjoyed his company so much... RIP Buddy Post udostępniony przez Sly Stallone (@officialslystallone) Wrz 6, 2018 o 12:54 PDT

Mentor

Gwiazdę pożegnał także amerykański aktor polskiego pochodzenia, Paweł Wasilewski, posługujący się nazwiskiem Paul Wesley. "Burt Reynolds był jedną z najmilszych i najbardziej hojnych osób, z którymi pracowałem. Wziął mnie pod swoje skrzydła, kiedy zaczynałem jako aktor. Zaoferował przyjaźń, porady i wskazówki" - wspominał swojego mentora na Twitterze.

Burt Reynolds was one of the kindest and most generous people I have ever worked with. He took me under his wing when I was first starting out as an actor and offered friendship, advice and guidance.

I’ll never forget how much that meant to me. — Paul Wesley (@paulwesley) 6 września 2018

Oświadczenie rodziny

Z Kielc do Hollywood. "To jest dopiero American Dream" To dla mnie... czytaj dalej » Rodzina Burta Reynoldsa wydała oficjalne stanowisko po jego śmierci.

"Mój wujek był nie tylko ikoną filmową. Był hojnym, pełnym pasji, wrażliwym człowiekiem, oddanym swojej rodzinie, przyjaciołom, fanom i studentom aktorstwa" - napisała w oświadczeniu siostrzenica aktora, Nancy Lee Hess.

"Miał problemy zdrowotne, ale to (jego odejście - red.) było całkowicie niespodziewane. Był silny. Ktoś, kto po złamaniu kości ogonowej potrafi dokończyć film, jest silny. I taki właśnie był. Mój wujek nie mógł się doczekać pracy z Quentinem Tarantino i resztą wspaniałej obsady w filmie 'Once Upon a Time in Hollywood'" - dodała.



Burt Reynolds' family releases a statement on the actor's death: https://t.co/BjVqqaJzJKpic.twitter.com/tF28fTLNpr — Hollywood Reporter (@THR) 6 września 2018

Wielka gwiazda Hollywood

Burt "Buddy" Reynolds był wielką gwiazdą Hollywood w latach 70. i 80. Znany był z udziału w takich filmach jak na przykład "Zacznijmy od nowa", "Wyścig armatniej kuli" czy "Uwolnienie". Za rolę w filmie "Boogie Nights" dostał nominację do Oscara.

This film and Sally Field was the reason I wanted to be an actress. I always loved Burt Reynolds! He shall be missed. pic.twitter.com/5ErAa65bdX — Meredith Salenger (@MeredthSalenger) 6 września 2018