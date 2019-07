Burmistrz Olecka: MOPS był przeciwny, by dziecko wróciło do matki





Gdy sąd zwrócił się o opinię w sprawie tego, czy dziewięciomiesięczna Blanka powinna wrócić do matki biologicznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydały opinię negatywną - poinformował w piątek burmistrz Olecka Karol Sobczak. Jak dodał, nic nie wskazuje na to, by pracownik socjalny zajmujący się rodziną zaniedbywał swoje obowiązki.

Na piątkowej konferencji prasowej przedstawiono wyniki kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku (województwo warmińsko-mazurskie) po tragicznej śmierci 9-miesięcznej Blanki. Kontrolę w ubiegłym tygodniu zlecił burmistrz Olecka. - Opiekun społeczny z ramienia MOPS-u opiekował się dzieckiem i matką, i rodziną, można powiedzieć, od dnia narodzin (Blanki - red.) - poinformował burmistrz Olecka Karol Sobczak.

Jak mówił, z przeprowadzonego wywiadu wynika, że pracownik regularnie monitorował sytuację w rodzinie. - Nie wychodzi nam obraz, że tutaj pracownik socjalny zaniedbywał swoje obowiązki - dodał.

"Opinia negatywna"

- 2 listopada, gdy pracownicy MOPS dostali komunikat od mieszkańców, że coś złego dzieje się z matką, pracownicy MOPS wraz z policją podjęli działania w sposób natychmiastowy - powiedział, dodając, że było to działanie na tyle szybkie, że już 5 listopada sąd na wniosek MOPS-u "zabezpieczył dziecko w rodzinie zastępczej". Jak mówił, podczas gdy dziecko przebywało w tzw. pogotowiu zastępczym, matka poddała się terapii, leczeniu i cały czas "podejmowała dobrą wolę do tego, by dziecko do niej wróciło".

Oglądaj Wideo: tvn24 Burmistrz Olecka: nic nie wskazuje na to, by pracownik socjalny zajmujący się rodziną zaniedbywał swoje obowiązki

- 7 lutego tego roku nastąpiła sytuacja, że sąd zwrócił się z opinią do PCPR-u (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - red.), jak PCPR ocenia taką możliwość, by dziecko wróciło do matki biologicznej. Opinia PCPR-u oraz naszego MOPS-u była negatywna i sąd nie przychylił się do tych próśb matki - powiedział. Jak dodał, mimo to 14 marca na rozprawie sądowej, na której nie pojawił się pracownik MOPS, sąd wydał opinię, że dziecko powinno trafić z powrotem do matki.

- Nie mamy dostępu do protokołu oraz nie wiemy, jaki był przebieg tej rozprawy - podkreślił burmistrz Olecka.

Krwotok wewnętrzny i uszkodzenie mózgu

Dziewięciomiesięczna dziewczynka zmarła 22 czerwca wieczorem. Policja zatrzymała w związku z jej śmiercią jej rodziców. Sekcja zwłok dziecka wykazała, że przyczyną śmierci był krwotok wewnętrzny i uszkodzenie mózgu. Dziewczynka miała obrażenia głowy i klatki piersiowej. Prawdopodobnie była bita tępym narzędziem. Niewykluczone, że była uderzona o kant stołu. Mogło dojść dodatkowo do wykorzystania seksualnego dziecka.

Ojciec zwolniony z aresztu

Kilka dni później rodzice zostali tymczasowo aresztowani. Wcześniej prokuratura przedstawiła im zarzuty zabójstwa dziecka ze szczególnym okrucieństwem, znęcania się nad niemowlęciem i wykorzystania seksualnego dziewczynki. 36-latka i 44-latek nie przyznali się do zarzutów. Do zabójstwa dziewczynki doszło po trzech miesiącach od jej powrotu z rodziny zastępczej do biologicznych rodziców.

Grzegorz W., ojciec Blanki, został zwolniony z aresztu 1 lipca. Dowody uzyskane w toku prowadzanego postępowania wskazały, że mężczyzna nie jest sprawcą zarzucanych mu czynów - poinformowała prokuratura.

Według Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, wyniki badań DNA dowodzą, że ślady biologiczne na ciele zmarłej dziewczynki nie należą do Grzegorza W. Z kolei wydruki połączeń telefonicznych oraz lokalizacja telefonu komórkowego podejrzanego wskazują, że w czasie zbrodni nie przebywał w mieszkaniu. Także świadkowie potwierdzają, że był w tym czasie w innym miejscu.

Po śmierci dziecka władze lokalne w Olecku zarządziły kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych Michał Lasota podjął czynności wyjaśniające w sprawie możliwego popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez sędzię Sądu Rejonowego w Olecku, polegającego na niedopełnieniu obowiązków, co skutkowało śmiercią 9-miesięcznej Blanki.