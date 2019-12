"Z zimną krwią rozstrzelali wiernych". "Barbarzyński atak" podczas niedzielnego nabożeństwa





Foto: Philippe Lissac / Godong/robertharding/East News | Video: Google Earth Do strzelaniny doszło w kościele

Napastnicy otworzyli ogień do wiernych podczas niedzielnego nabożeństwa we wschodniej części Burkina Faso. Wśród co najmniej 14 ofiar śmiertelnych są także dzieci - poinformowały służby bezpieczeństwa.

Według tych źródeł kilkunastu "silnie uzbrojonych napastników" wdarło się do kościoła, w którym trwało niedzielne nabożeństwo, i "z zimną krwią rozstrzelało wiernych, w tym pastora i dzieci". Do ataku doszło w miejscowości Hantoukoura w departamencie Foutouri na wschodzie kraju.

Napastnicy uciekli na motocyklach. Wojsko i siły bezpieczeństwa rozpoczęły poszukiwania zabójców.

Prezydent Roch Marc Christian Kabore potępił na Twitterze ten "barbarzyński atak" na protestancką świątynię. Potwierdził liczbę ofiar i złożył kondolencje ich rodzinom.



Je condamne l'attaque barbare contre l'Église protestante de Hantoukoura dans le département de Foutouri qui a fait 14 morts et plusieurs blessés.

Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. RK — Roch KABORE (@rochkaborepf) December 1, 2019

Ponad 20 ofiar ataku dżihadystów na patrol wojskowy W Mali w ataku... czytaj dalej » W ostatnim czasie w Burkinie Faso, także we wschodniej części kraju, coraz częściej dochodzi do zbrojnych napaści dżihadystów na kościoły i chrześcijańskich duchownych. Dżihadyści, w wielu przypadkach operujący z baz w sąsiednim Mali, usiłują poszerzać swoje strefy wpływów, dokonując zamachów terrorystycznych właśnie w tym kraju.

Ocenia się, że od 2015 r. w Burkinie Faso w wyniku zamachów terrorystycznych zginęło ponad 600 osób. Liczba osób, które zdecydowały się na opuszczenie swych domostw wzrosła od początku 2019 r. niemal pięciokrotnie - do 500 tys.



W 2017 r. Burkina Faso, Mali, Mauretania, Niger i Czad utworzyły, przy wsparciu Francji, siły Sahel G5, których zadaniem jest zwalczanie grup terrorystycznych działających na południowych obrzeżach Sahary.