Dziennikarka zgwałcona i zamordowana. Badała aferę korupcyjną

30-letnią dziennikarkę lokalnej bułgarskiej telewizji, Wiktorię Marinową, znaleziono martwą w mieście Ruse - poinformował bułgarski resort spraw wewnętrznych. Według ustaleń śledczych kobieta przed śmiercią została pobita i zgwałcona. Jak przypomina agencja Reutera, to już trzecie w ciągu roku morderstwo dziennikarza w Europie.

Wiktoria Marinowa była prowadzącą i dyrektor do spraw administracyjnych lokalnej telewizji TWN w piątym co do wielkości bułgarskim mieście Ruse nad Dunajem. Jej ciało znaleziono w zaroślach w sobotę, identyfikację zakończono w nocy z soboty na niedzielę.

Zabezpieczono materiał DNA

Szef bułgarskiego MSW Mladen Marinow poinformował, że 30-latka została przed śmiercią zgwałcona. Dodał, że śledczy nie dysponują danymi, by zabójstwo było związane z pracą dziennikarki ani by otrzymywała ona wcześniej pogróżki.

Jednak prokurator okręgowy Georgi Georgijew poinformował, że w śledztwie rozpatrywane są wszystkie możliwe wersje przyczyn zabójstwa, w tym także związane z pracą Marinowej. - Jej śmierć nastąpiła w wyniku uderzeń w głowę i duszenia, a jej telefon komórkowy, kluczyki do samochodu, okulary i część ubrań zaginęła - oświadczył.

- Jestem przekonany, że jest kwestią czasu wyjaśnienie tego morderstwa - oświadczył bułgarski premier Bojko Borysow. - Do Ruse wysłani zostali najlepsi kryminolodzy, nie pospieszajmy ich. Pozyskana [na miejscu zbrodni - przyp. red.] została duża ilość materiału DNA - dodał szef rządu.

Na tropie afery korupcyjnej

Media bułgarskie przypominają, że ostatni program autorski Marinowej był poświęcony głośnej aferze korupcyjnej związanej z firmą GS Grup.

W połowie września zostali zatrzymani w trakcie pracy dwaj dziennikarze, Dimitr Stojanow (Bułgar) i Atilla Biro (Rumun), którzy zamierzali udowodnić próby zniszczenia dokumentów potwierdzających malwersację unijnych funduszy. Prowadzili oni finansowane ze środków unijnych śledztwo dziennikarskie. Zwolniono ich dopiero po interwencji ambasady rumuńskiej.

30 września w swoim programie Marinowa przeprowadziła wywiady z dwoma dziennikarzami.

Informacja o zabójstwie Marinowej spowodowała ostrą reakcję środowiska dziennikarskiego w mediach społecznościowych.

Zabójstwa dziennikarzy w Europie

Jak przypomina Reuters, to już trzeci zamordowany w Europie dziennikarz w ciągu roku. W październiku 2017 roku na Malcie w wybuchu bomby podłożonej w samochodzie zginęła najbardziej znana maltańska dziennikarka śledcza Daphne Caruana Galizia, zaś w lutym zastrzelony we własnym domu został słowacki dziennikarz Jan Kuciak, a także jego narzeczona.

Według rankingu organizacji Dziennikarze bez Granic (RSF) w ubiegłym roku pod względem wolności prasy Bułgaria znajdowała się na ostatnim miejscu wśród państw Unii Europejskiej, a na świecie na 111. miejscu wśród 180 ujętych w zestawieniu państw.

