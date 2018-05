Bułgaria: nie możemy kupić od Rosji nowych myśliwców MiG-29





Bułgaria nie będzie mogła kupić od Rosji nowych myśliwców MiG-29 z powodu wymogów kupowania sprzętu w krajach NATO - powiedział dziennikowi "Kommiersant" prezydent Rumen Radew. Dodał, że Bułgaria będzie w związku z tym modernizować posiadane już samoloty tego typu.

"Bułgaria poinformowała o zamiarze modernizowania swoich sił lotniczych poprzez kupno samolotu bojowego nowego typu. Zgodnie z wymogami zatwierdzonymi przez rząd bułgarski, myśliwce powinny być wyprodukowane i znajdować się na uzbrojeniu w przynajmniej jednym państwie członkowskim NATO lub UE. Jest to logiczne z punktu widzenia naszych zobowiązań sojuszniczych" - powiedział Radew w wywiadzie opublikowanym w poniedziałkowym wydaniu rosyjskiej gazety.

Bułgarski prezydent rozpoczyna tego dnia wizytę w Rosji.

Korzystne relacje z Rosją

Odnosząc się do wymogu obejmującego pochodzenie kupowanego sprzętu, Radew przyznał, że "zakup dodatkowych myśliwców MiG jest niemożliwy".

Zastrzegł przy tym, że Bułgaria nadal używa MiG-ów do ochrony swej przestrzeni powietrznej. W związku z tym - wskazał - należy zapewnić nowoczesny serwis tych maszyn. Odnosząc się do podpisania w marcu przez Sofię umowy z Moskwą w sprawie remontu samolotów, Radew powiedział, iż jest ona "kolejnym dowodem na potrzebę odbudowania wzajemnie korzystnych relacji z Federacją Rosyjską".

Bułgarski prezydent ocenił jednak, że kwota ok. 40,5 mln euro, na którą opiewa umowa, nie jest wystarczająca do "zapewnienia przydatności do lotu wystarczającej liczby samolotów, aż do przyjęcia przez siły zbrojne samolotów nowego typu". Jednak przynajmniej "pozwoli Bułgarii na to, by samodzielnie gwarantowała swą suwerenność w powietrzu" - dodał.

Bułgaria podpisała w marcu umowę z rosyjską spółką RSK MiG na remont i serwisowanie przez cztery lata znajdujących się na uzbrojeniu bułgarskich sił powietrznych 12 bojowych i trzech szkolno-bojowych samolotów MiG-29. Dzięki temu przywrócona zostanie ich zdolność do lotu i wykonywania zadań obrony powietrznej.

Sofia ma także zamiar wyremontować odrzutowe samoloty szturmowe Suchoj Su-25. Bułgarskie lotnictwo dysponuje 14 takimi maszynami, ale tylko cztery są obecnie zdolne do lotu.

Bułgarska modernizacja

W połowie maja rząd Bułgarii podjął decyzję o przeznaczeniu równowartości ok. 1,6 mld euro na modernizację sił zbrojnych. Z tej kwoty ok. 900 mln euro ma być przeznaczone na zakup nowych myśliwców.

Prezydent Radew spotka się w Moskwie w poniedziałek z rosyjskim premierem Dmitrijem Miedwiediewem. We wtorek oczekiwane są rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

