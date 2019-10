Mdlejąc, uderzył kobietę. Upadła na tory, gdy nadjeżdżał pociąg

Video: APTN

"Musisz się wydostać! Zbliża się pociąg!"

17.10 | Policjant z amerykańskiego stanu Utah został okrzyknięty bohaterem po tym jak uratował kierowcę, który nieprzytomny utknął w aucie na torach. Funkcjonariusz Ruben Correa podczas patrolu zauważył samochód stojący na torach i ruszył na ratunek. W pojeździe znajdował się nieprzytomny mężczyzna. Na nagraniu widać jak Correa podbiega do samochodu i krzyczy do kierowcy "musisz się wydostać, zbliża się pociąg!". Policjant wyciągnął go dwie sekundy przed tym, jak auto staranował nadjeżdżający pociąg.

