Dwóch nastolatków zniknęło w morzu. Jednego znaleźli





Dwóch nastolatków zaginęło na gdańskiej plaży. Jeden z nich został odnaleziony i przekazany służbom ratunkowym. Wciąż szukają drugiego.

Służby ratunkowe oraz policja po godz. 13 otrzymały zgłoszenie dotyczące dwóch nastolatków w wieku 16 i 17 lat, którzy zaginęli w morzu w okolicach mola w Gdańsku-Brzeźnie. Jeden z nich, jak dowiedział się reporter TVN24, został już odnaleziony przez ratowników, ale bez funkcji życiowych - był reanimowany.

Młodszy brygadier Jacek Jakóbczyk oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku potwierdził, że jedną z zaginionych osób – 17-latka, udało się zlokalizować w wodzie z pokładu śmigłowca biorącego udział w akcji. Chłopak został podjęty z wody przez WOPR i przewieziony na brzeg: przeprowadzono resuscytację, nieprzytomny 17-latek został przewieziony do szpitala.

14-latek utonął, policja patroluje dzikie kąpielisko 14-letni chłopiec... czytaj dalej » WOPR-owcy, strażacy i policjanci wciąż szukają drugiego z chłopców.

- Użycie helikoptera okazało się bardzo skuteczne, bo to on zauważył pierwszą osobę, przekazał informację, a ratownicy go podjęli - przekazał na antenie TVN24 Maciej Dziubich z sopockiego WOPR-u. Ratownicy utworzyli też tak zwany łańcuch życia i przeszukują płyciznę przy molo.

W tym momencie w Bałtyku jest wysoka fala. To utrudnia akcję ratunkową.

